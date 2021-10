La mano de Juan Fernando Cristo en las comunicaciones de la Coalición de la Esperanza

.Publicidad.

Juan Fernando Cristo lidera el movimiento En Marcha que forma parte de la Coalición de la Esperanza, además actúa como coordinador de la coalición logrando que las comunicaciones, claves en cualquier proyecto político, estén bajo su ala.

Juan Mesa, ex secretario de la presidencia y ex embajador en Roma del gobierno de Juan Manuel Santos –del que Cristo fue ministro del interior-, abrió nuevamente su oficina de consultoría en comunicaciones de la que es socia Larissa Pizano, ex editora política de Revista Semana. Estos fueron escogidos para asesorar la estrategia comunicativa de la Coalición de la Esperanza.

Cristo además estuvo detrás del nombramiento de Lorena Arboleda, quien manejaba las Comunicaciones de la Alta Consejería para las Víctimas de la Alcaldía de Bogotá y tiene la coordinación desde la Coalición a los grupos de jóvenes de Dignidad, En Marcha, Compromiso Ciudadano, Nuevo Liberalismo, ASI y Colombia Renaciente.

Este jueves 7 de octubre fue el debut de Arboleda en Bogotá con una agenda durante el día, incluida una caminata de los precandidatos Sergio Fajardo, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán y Jorge Enrique Robledo por el barrio 20 de julio. Las cosas no salieron bien y dejó en evidencia la falta de experiencia en eventos políticos abiertos y más en el escenario de una contienda presidencial.

