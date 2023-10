Después del drama que vivió a manos de Steve Harvey la ex reina reside en Nueva York, monta caballo profesionalmente y es modelo de marcas de prestigio

La hermosa Ariadna Gutiérrez fue señorita Colombia en 2014 y primera finalista en Miss Universo 2015. Pero su éxito inició marcado por un bochornoso momento en la historia de los concursos de belleza. El presentador Steve Harvey tuvo un lapsus y se equivocó de nombre, la colombiana era la virreina no la reina, aunque ella no pudo ocultar sus lágrimas mientras el título y la corona fueron a pasar a Pia Wurtzbach, Miss Filipinas. Hoy todo es asunto del pasado y hasta se ríe de ese incómodo episodio que pasó al cajon de los recuerdos.

En 2017 se hizo aún más mediática, la también prima de Sofia Vergara, empezó a salir con el multimillonario e influencer Gianluca Vachi, en ese momento todo el mundo hablaba de esa relación. Años después, para el programa 'Se dice de mí' de Caracol Televisión, Ariadna Gutierrez revelo la verdad del sonado romance "Yo decía Dios mío, ni siquiera es una relación, apenas me estoy conociendo con esta persona (...) Fue algo de un mes, dos meses, algo muy rápido y fue tan mediático", confesando ser ingenua respecto a las intenciones de los que la rodeaban.

Pero su historia está llena de altos y bajos, en 2018, Ariadna Gutiérrez perdió a su padre, la ex reina habló de su fuerte depresión a la revista ‘HOLA’, pero el apoyo de su familia y amigos nunca le faltó, sin embargo, el trastorno estaba consumiendo su vida “Sentir que todo el mundo es negativo, que todo lo que uno hace algo va a salir mal, eso me pasaba muchísimo y fue así como me empecé a dar cuenta de todo”, expresó.

Aunque rápidamente encontró una salida a la que le dedica mucho tiempo en la actualidad, para ‘Lo sé todo’, contó que desde niña sentía una profunda pasión por los caballos, pero su vida cotidiana y obligaciones la llevaron lejos de ese gusto, entonces decidió retomarlo. “Es algo relativamente nuevo, porque la equitación comenzó durante la pandemia por esa incertidumbre de que hacía falta algo grande en mi vida que es esa reconexión con mi parte espiritual, con ese amor que tenía desde niña por la naturaleza”, afirmó orgullosa.

Este amor por la equitación y los caballos la ha llevado muy lejos, sin embargo, también ha sido un duro camino de aprendizaje, porque ha sufrido varias caídas muy fuertes. Explica que estos animales un día te ponen arriba y otro te botan al suelo, te dan una lección para mantenerte humilde, con golpes que incluso la hicieron irse al hospital pero le dieron fuerzas para levantarse.

Su esfuerzo ha dado frutos, como los caballos ahora son parte de su vida les dedica mucho tiempo y ha ganado varias competencias, aunque aseguró que lleva algunos meses fuera de competencia “Llevo diez meses sin montar porque la verdad he estado viajando muchísimo por fuera de Estados Unidos también y ha sido difícil para mí poder combinar mi agenda con la equitación”, mencionó.

Pero esto no es lo único a lo que se dedica actualmente, también está radicada en Nueva York y debutó en el 2017 en la película protagonizada por Vin Diesel llamada “xXx: the return of Xander Cage” y ha aparecido en otros programas como “Celebrity Big Brother” y “Todos aman a Natti”. Además, se entregó por completo al modelaje, y a ser influencer de belleza y maquillaje en sus redes sociales. Triunfante y adinerada como se le aprecia en diversas fotografías en su perfil de instagram con más de tres millones de seguidores.

