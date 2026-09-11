- La lujosa casa que James Rodríguez construyó en Envigado y que podría volver a ser su refugio tras llegar a Nacional

El ‘10’ regresa a Medellín después de casi dos décadas y una de sus propiedades más recordadas vuelve a cobrar protagonismo

James Rodríguez ya tiene nuevo equipo. Atlético Nacional confirmó este jueves 10 de septiembre el fichaje del capitán de la Selección Colombia, que regresará al país después de casi dos décadas de carrera internacional. Y con su vuelta a Medellín también aparece una pregunta que despierta curiosidad: ¿dónde vivirá ahora el ‘10’?

Una de las posibilidades más llamativas está en Envigado, donde James construyó una de las propiedades más espectaculares que ha tenido durante su carrera. La mansión, que se hizo conocida años atrás por las visitas de celebridades y por haber sido escenario de programas de televisión, vuelve a cobrar protagonismo ahora que el futbolista regresa a jugar en Antioquia.

La casa tiene 3.600 metros cuadrados de terreno y 835 metros cuadrados construidos, distribuidos en dos niveles y una terraza, con una vista privilegiada hacia Medellín. James acudió al arquitecto Alejandro Barreneche para diseñar y construir la vivienda, pensada alrededor de varias de las grandes pasiones del futbolista: el deporte, la tecnología y los espacios para compartir.

Una casa pensada para un futbolista

No es difícil entender por qué la propiedad llamó tanto la atención cuando apareció en el mercado. En medio de la vivienda hay una cancha sintética de fútbol, con espacios destinados también al baloncesto y al entretenimiento familiar. La zona exterior incluye una piscina, área para fogatas y un espacio de BBQ que conecta con el entorno natural de la casa.

Foto de: Santiago Vélez

Foto de: Santiago Vélez

Pero quizá uno de los espacios que más refleja el gusto de James es la sala de cine privada. La vivienda cuenta con sillas eléctricas de cuero, proyector Infiniti, pantalla curva y sonido Dolby 7.2, una configuración que convierte una parte de la casa en una pequeña sala de cine particular.

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La tecnología tampoco quedó por fuera. La propiedad fue equipada con un sistema de domótica que permite controlar aspectos como la iluminación, el sonido y la seguridad, además de contar con sistemas de vigilancia tanto internos como externos.

Y no es una casa que James haya recibido simplemente como una propiedad más. De acuerdo con AXXIS, el futbolista participó en la concepción de la vivienda y acudió a Barreneche para levantar lo que entonces era su casa soñada.

La casa que James había puesto en venta

La historia de la mansión tiene, sin embargo, un capítulo que ahora resulta particularmente curioso. En mayo de 2024, James puso la propiedad en venta por $11.000 millones. En ese momento, diferentes medios reportaron que la vivienda había sido escenario de reuniones y visitas de personajes conocidos, entre ellos Maluma y Blessd.

La venta coincidió con una etapa en la que el futbolista todavía buscaba definir su futuro en Europa. Incluso se planteó que su decisión de desprenderse del inmueble podía estar relacionada con sus planes deportivos, aunque esa conexión nunca fue confirmada oficialmente.

Ahora el escenario es completamente diferente.

James vuelve a Colombia para vestir la camiseta de Atlético Nacional y tendrá a Medellín como centro de su nueva etapa futbolística. El club confirmó su llegada después de semanas de rumores y le ofreció un contrato que, según Reuters, se extiende hasta el 30 de junio de 2027.

Por eso aquella mansión de Envigado vuelve a aparecer en el mapa. No está confirmado que James vaya a vivir nuevamente allí, y el antecedente de que fue puesta en venta obliga a manejarlo con cautela. Pero la coincidencia resulta inevitable: el futbolista que construyó aquella casa cuando Antioquia todavía era una escala en su vida ahora regresa para jugar en el club más importante de su carrera en Colombia.

Si finalmente vuelve a convertirla en su refugio, tendría una propiedad hecha prácticamente a la medida de su vida como futbolista: una cancha para entrenar, espacios para descansar, tecnología para controlar cada rincón y una vista de Medellín desde las montañas de Envigado.

Después de recorrer Europa, América y varios de los escenarios más importantes del fútbol mundial, James está de regreso. Y aquella casa que alguna vez puso en venta podría terminar siendo, nuevamente, uno de los lugares desde los que el ‘10’ viva su nueva historia en Colombia.

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