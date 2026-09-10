- El rentable negocio de Andrés Parra que encontró luego de salvarse de la depresión

El actor dejó los personajes para ponerse en el centro de nuevas experiencias que ya pasaron por Colombia, Miami y ahora llegarán a México

Durante años, Andrés Parra hizo de los personajes su principal herramienta de trabajo. Su rostro quedó asociado a producciones de televisión y cine que lo llevaron a convertirse en uno de los actores colombianos más reconocidos, pero en los últimos años comenzó a explorar un camino distinto: poner su propia historia, sus experiencias y hasta sus procesos personales en el centro del espectáculo.

Ese giro se refleja hoy en dos proyectos que lo tienen recorriendo escenarios en Colombia y otros países: “Inmersión, una experiencia con Andrés Parra” y “Venga que sí es pa’ eso”, un show con el que el actor se aleja de los personajes para hablar directamente con el público.

No se trata simplemente de presentaciones alternativas mientras llega un nuevo proyecto de televisión. Parra ha convertido estas propuestas en una nueva línea de trabajo que ya tiene fechas en varias ciudades y, en el caso de Venga que sí es pa’ eso, una gira internacional que pasará por México, Canadá y varios países de Suramérica.

Una experiencia que cuesta más de un millón de pesos

Uno de los proyectos más particulares es Inmersión. La propuesta se aleja de una obra de teatro tradicional y plantea un encuentro mucho más cercano con el actor, alrededor de temas como las emociones, el miedo, la soledad, el autoconocimiento y aquello que cada persona lleva por dentro.

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La experiencia ya pasó por ciudades como Medellín, donde la entrada general tuvo un valor de $1.167.000, y continúa su recorrido por Colombia.

El precio también marca una diferencia frente a una entrada convencional para ver a un actor sobre un escenario. Para la experiencia actualmente anunciada en Cali, el valor de la entrada general es de $1.167.000, más $97.300 de servicio, para un total de $1.264.300. La organización además advierte que los cupos son limitados.

La apuesta, entonces, no está solamente en vender una presentación, sino en ofrecer al público un día alrededor de la figura de Parra y de una conversación sobre experiencias personales. Es una manera distinta de explotar comercialmente el reconocimiento que construyó durante años frente a las cámaras.

Inmersión ya salió de Colombia. El proyecto pasó por Bogotá y Medellín y también llegó a Miami, donde el pasado 1 de agosto reunió a asistentes en una experiencia que, según su propia página, ya había superado las 300 personas. Allí, el precio también mostró hasta dónde puede llegar esta nueva apuesta de Parra: US$529 por la entrada general y US$999 por la experiencia VIP, equivalentes aproximadamente a $2,1 millones y $3,9 millones colombianos.

La propuesta se vende como algo diferente a una conferencia o un taller. Durante una jornada, Parra guía personalmente las dinámicas alrededor del cuerpo, las emociones, el silencio y las experiencias personales. En otras palabras, el actor que durante más de dos décadas construyó su carrera poniéndose en la piel de otros ahora está vendiendo justamente lo contrario: un encuentro en el que aparece sin personaje

De los personajes a una gira internacional

El otro proyecto es Venga que sí es pa’ eso, un espectáculo que nació de ese mismo interés por hablar desde su propia experiencia. Parra deja de lado a los personajes y se presenta como él mismo para abordar, entre humor y reflexión, asuntos como el miedo, la ansiedad, la soledad y la búsqueda de sentido.

Ahora el show dará un nuevo paso con una gira por México. La agenda contempla presentaciones en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre. Después, el calendario publicado por el equipo del actor incluye ciudades de Canadá, Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Perú.

Y los precios muestran que también se trata de un negocio que puede moverse en distintos mercados. En Guadalajara, las entradas aparecen desde 750 pesos mexicanos, unos $138.000 colombianos; en Monterrey, desde 900 pesos, equivalentes a unos $166.000 colombianos. Para Ciudad de México, los boletos están entre 1.500 y 2.500 pesos mexicanos, aproximadamente $276.000 y $460.000 colombianos, respectivamente.

Así, mientras su carrera frente a las cámaras sigue siendo parte de su trayectoria, Andrés Parra encontró otra manera de hacer negocio con aquello que durante años estuvo detrás de sus personajes: su propia vida. En un escenario ya no necesita interpretar a otra persona; sus experiencias, sus reflexiones y la relación directa con el público se convirtieron en el centro de una nueva etapa profesional.

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