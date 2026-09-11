96 horas para estrenar carro: Hyundai tendrá bonos de hasta $12,5 millones en septiembre

Del 11 al 14 de septiembre, Autopacífico Hyundai tendrá descuentos, bonos de retoma y planes especiales para comprar vehículos a gasolina e híbridos

Comprar carro nuevo no siempre es una decisión sencilla. Al precio del vehículo se suman la financiación, la cuota mensual, la entrega del carro usado y otros gastos que pueden hacer que muchas personas terminen aplazando el cambio. Para quienes llevan meses pensando en estrenar, Hyundai prepara ahora una jornada de cuatro días con beneficios especiales.

Se trata de “96 Horas Hyundai” con un asesoramiento único que puede adquirir en este link, una temporada comercial de Autopacífico Hyundai que se realizará entre el 11 y el 14 de septiembre, con bonos de descuento de hasta $12,5 millones en diferentes referencias de la marca coreana. La oferta incluye tanto vehículos a gasolina como modelos que incorporan tecnología híbrida.

La jornada busca atender diferentes necesidades. Habrá alternativas para quienes buscan un vehículo compacto para moverse por la ciudad, pero también opciones con mayor espacio para familias o conductores que necesitan un carro más amplio. Además de los descuentos, los compradores podrán acceder a bonos de retoma, una alternativa que puede facilitar el paso de un vehículo usado a uno nuevo.

Cinco puntos para aprovechar la jornada

Los beneficios estarán disponibles en los cinco puntos de atención de Autopacífico Hyundai, ubicados en Popayán, Tuluá, Palmira y dos sedes en Cali. En estos espacios los interesados podrán conocer las referencias disponibles, recibir asesoría y revisar las condiciones de compra según el vehículo que estén buscando.

A los bonos se suman planes de cuotas especiales, cuyas condiciones dependen de la referencia elegida. Así, la campaña no se concentra únicamente en reducir el precio de algunos vehículos, sino también en ofrecer alternativas para facilitar la financiación de la compra.

Otro de los elementos que hace parte de la propuesta es el servicio después de la compra. Las sedes de Autopacífico cuentan con taller propio, por lo que los clientes pueden encontrar allí el acompañamiento de posventa para el mantenimiento de sus vehículos.

Durante las 96 horas, entonces, quienes estén pensando en cambiar de carro tendrán sobre la mesa varias opciones: bonos de hasta $12,5 millones, beneficios de retoma y planes especiales de financiación, además del respaldo de la red de Autopacífico Hyundai.

La jornada se realizará del 11 al 14 de septiembre en los cinco puntos de atención de la compañía. Será una oportunidad para conocer las referencias Hyundai disponibles y revisar directamente cuáles de los beneficios aplican según el vehículo elegido y las condiciones de compra.

Recuerde que desde Autopacífico están listos para brindarle toda la información y asesorarlo para conseguir el carro de sus sueños.

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