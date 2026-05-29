- La estrategia digital de la Gobernación para impulsar los negocios de Bolívar

El departamento se sumó a un programa gratuito de TikTok y New Ventures que capacitará a emprendedores para crecer y vender en digital

Durante años, muchos emprendimientos en Bolívar crecieron dependiendo del voz a voz, las ventas presenciales y las redes sociales manejadas de manera informal. Pero en un mercado donde cada vez más negocios venden desde el celular y encuentran clientes a través de internet, la transformación digital dejó de ser una opción y empezó a convertirse en una necesidad. Ese es el escenario en el que la Gobernación de Bolívar ha comenzado a enfocar parte de sus estrategias de desarrollo económico usando herramientas y una estrategia digital con innovación y formación tecnológica para fortalecer pequeños negocios y abrir nuevas oportunidades para emprendedores del departamento.

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Una de las iniciativas más recientes es #EmprendeEnTikTok LATAM 2026, un programa gratuito impulsado por TikTok y New Ventures que busca ayudar a pequeños negocios a crecer usando la plataforma digital. La Gobernación de Bolívar hace parte de los aliados de la convocatoria e invitó a los emprendedores bolivarenses a participar en el proceso de formación.

El programa está dirigido a negocios y emprendedores que quieran fortalecer su marca, aprender a crear contenido y usar TikTok como una herramienta para aumentar su visibilidad y llegar a nuevos clientes.

La estrategia tiene dos niveles gratuitos y virtuales. El primero son las Clases #EmprendeEnTikTok, una serie de seminarios abiertos para toda Latinoamérica donde los participantes aprenden paso a paso cómo usar TikTok para impulsar sus negocios. Estas capacitaciones no tienen requisitos y están pensadas incluso para quienes nunca han trabajado estrategias de contenido o marketing digital.

El segundo componente es una fase más especializada dirigida a emprendimientos que ya están operando en Colombia, México, Argentina y Perú. Allí, los negocios seleccionados reciben talleres sobre mercadeo, fortalecimiento empresarial y uso estratégico de TikTok, además de mentorías personalizadas con expertos.

El componente más atractivo para muchos emprendedores es el capital semilla. El programa seleccionará tres finalistas por país y entregará apoyos económicos de hasta 15.000 dólares para el primer lugar, 10.000 dólares para el segundo y 5.000 dólares para el tercero.

Más allá de los premios, el programa busca conectar a pequeños negocios con nuevas dinámicas digitales en un momento en que las redes sociales dejaron de ser únicamente plataformas de entretenimiento para convertirse en vitrinas comerciales.

Una apuesta que va más allá de TikTok

La convocatoria se suma a otras estrategias que la Gobernación ha venido impulsando este año alrededor de innovación, tecnología y apropiación digital.

Uno de los proyectos más visibles de 2026 ha sido Mompox Inteligente, una iniciativa orientada a fortalecer procesos de transformación digital, formación tecnológica y uso de herramientas innovadoras en el territorio.

A esto se suma el anuncio del Centro Innovación 4.0 Bolívar Digital en Mompox, un espacio pensado para acercar procesos de innovación y formación tecnológica a jóvenes y emprendedores del departamento.

Centro Innovación 4.0 Bolívar Digital.

La Gobernación también impulsó este año la primera Colmena Digital de Bolívar, enfocada en fortalecer habilidades STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) y ampliar el acceso a herramientas tecnológicas en comunidades y estudiantes.

Yamil Arana Padauí, gobernador de Bolívar - Colmena Digital

Aunque muchos de estos proyectos están relacionados con educación e innovación, todos terminan conectándose con un mismo objetivo: preparar a emprendedores y pequeños negocios para una economía cada vez más digital.

Y es que, en Bolívar, muchos emprendimientos nacen alrededor de actividades como gastronomía, turismo, artesanías, moda o productos agrícolas, pero suelen quedarse limitados a mercados locales por falta de visibilidad o herramientas tecnológicas.

La idea de estos programas es justamente acercar esas herramientas a emprendedores que muchas veces tienen buenos productos, pero no siempre saben cómo posicionarlos en internet.

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