- La jugada de Benedetti para colar al pastor Alfredo Saade como jefe de despacho de Petro

El ministro del Interior se aseguró de no soltar su poder en la Casa de Nariño poniendo a uno de sus alfiles y amigo de Jaime Berdugo, su hombre de confianza

En septiembre de 2021 el líder religioso, Alfredo Saade, y el entonces candidato presidencial, Gustavo Petro sellaron su alianza con una fotografía tomada después de su reunión privada en Barranquilla. Se trataba de un encuentro que organizó el abogado samario Eduardo Noriega de la Hoz quien conoce a Petro desde hace más de 20 años y cuya esposa Catalina Velasco fue la primera Ministra de Vivienda y es la Embajadora en Dinamarca. Noriega fue representante legal de la Colombia Humana y además de haber sido Secretario General de la Alcaldía de Bogotá de Petro fue su abogado personal en algunos casos.

Antes de sellar la alianza electoral, Alfredo Saade le había pedido pista a Gustavo Petro para que aceptara el ingreso al Pacto Histórico de Levántame, su supuesto movimiento cristiano. Y aunque Saade dijo que movía más de 450 iglesias cristianas en el Caribe, en entrevista con Las Dos Orillas no respondió cuales eran los nombres de esas iglesias. La llegada de Saade a la campaña de Petro no pasó desapercibida y fue bastante cuestionada por su trayectoria política.

En el pasado Saade se había puesto la camiseta de diferentes partidos tradicionales, pero terminó siéndole funcional a Petro como contrincante suyo en la consulta interna del Pacto junto a Francia Márquez, Arelis Urina y Camilo Romero, una unión clave para validar la candidatura del ganador Petro seguido por la vicepresidenta Francia que con su millón de votos consiguió la vicepresidencia.

Candidatos del Pacto Histórico de la Consulta Popular

Las volteretas del pastor Alfredo Saade para ganar poder

En un intento por llegar al Senado en 2014, Alfredo Saade logró el aval de Cambio Radical, pero terminó quemado. Se hizo contar nuevamente al año siguiente, pero para la Alcaldía de Valledupar, también con la bendición de Germán Vargas Lleras. Cuando se vio perdido se hizo a un lado y se unió a la campaña de Augusto Daniel Ramírez Uhía quien, con el empujón del Mello Castro y el clan Gnecco, fue elegido Alcalde con 73.805 votos duplicando a su contrincante Jaime González.

Augusto Ramírez Uhía retribuyó el apoyo de Saade a su candidatura nombrándolo en un cargo clave: Director del Área Metropolitana de Valledupar. Después de estar dos años en el cargo, entre 2016 a 2018, salió de pelea con el Alcalde, pero con muy buenas relaciones a nivel nacional. Hizo amistad con los cinco colegas que compartió en Asoreas, la entidad que reúne a los directores de áreas metropolitanas del país. Uno de ellos fue el también abogado Jaime Berdugo, director del Área Metropolitana de Barranquilla, nombrado por el alcalde Alex Char.

Con el apoyo de los directores de Medellín, Cúcuta, Pereira, Bucaramanga y Valledupar, Alfredo Sade fue elegido presidente de Asoareas y cumplido su período le entregó el cargo a su ya nuevo amigo: Jaime Berdugo. Fue precisamente él quien lo acercó a Armando Benedetti y a la campaña presidencial de Petro en el Caribe.

Desde hace veinte años Jaime Berdugo es el hombre de confianza del ministro del Interior, Armando Benedetti. Una cercanía que inició cuando ingresó a trabajar como asesor en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) en 2006 y que lo llevaría a ser nombrado por Benedetti, ya en 2025, como su Viceministro del Interior por Benedetti.

Desde hace veinte años Benedetti conoce a Berdugo quien se inició en política siendo pupilo suyo en el Congreso

Otro lazo de Jaime Berdugo con Benedetti es el amigo común que tienen, el poderoso Euclides Torres de quien Berdugo ha sido representante legal de varias de sus empresas.

El fracaso del pastor Saade en Valledupar lo tiró a Barranquilla

Una vez más, Alfredo Saade volvió a aspirar a la Alcaldía de Valledupar en 2019. No tocó la puerta de Vargas Lleras y su partido Cambio Radical, esta vez pidió pista en el uribismo, pero el Centro Democrático le negó el aval. Tenían otros planes con la médica Claudia Margarita Zuleta, hija del cantante Poncho Zuleta y quien desde hacía décadas conocía de cerca al expresidente Álvaro Uribe pues era la esposa del senador conservador Luis Humberto Gómez Gallo quien falleció en 2013 a causa de un infarto.

Alfredo Saade se lanzó al Senado con la bendición de Germán Vargas Lleras

El portazo del expresidente Uribe a Alfredo Saade no le espantó su aspiración a la Alcaldía de Valledupar y en 2019 le apostó a una carta más segura junto a Cielo Gnecco adhiriéndose a la campaña del Mello Castro quien contaba con el apoyo de la matrona quien tenía a su hijo Luis Alberto Monsalvo aspirando, por segunda vez, a la Gobernación del Cesar. El triunfo no acercó a Alfredo Saade al poder. Eran tantos los compromisos burocráticos del Mello Castro que no consiguió ninguno nombramiento de peso. Entonces, allí fue cuando empacó maletas rumbo a Barranquilla.

Alfredo Saade y el Mello Castro en campaña (2019) / Foto crédito El Pilon

Su anfitrión en esa ciudad sería Jaime Berdugo su amigo de los tiempos de Asoareas. Con sus conexiones lo animó a aspirar, aún sin la experiencia, a ser Contralor municipal al tiempo que Berdugo buscaba un puesto como Diputado en la Asamblea del Atlántico.

Alfredo Saade aterriza en el Pacto Histórico

Instalado en Barranquilla, fue también Jaime Berdugo el puente de llegada de Alfredo Saade a la campaña de Gustavo Petro en 2022. Su primera tarea: organizar los pastores a nivel de departamentos para informar la política de libertad de cultos y política hacia el fortalecimiento de la familia del proyecto político del Pacto Histórico. Y aunque Saade no logró adherir el apoyo cristiano a la campaña del Pacto Histórico y tampoco contaba con la aprobación de la Colombia Humana en el Cesar y Atlántico donde se refieren a él como “un hombre de no fiar” tuvo cabida desde el inicio en el Gobierno Nacional una vez Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño.

En 2023 el presidente Petro firmó, de un plumazo, el decreto para que se creara el Instituto de Gestión del Agua en La Guajira, una entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, y eligió a Alfredo Saade para que fuera el Director de su recién creado instituto. Su hoja de vida se subió a la página de la Presidencia, pero la estrenada de Saade en un cargo de tal envergadura duro cinco días cuando la Corte Constitucional tumbó la creación del Instituto de la Gestión del Agua en La Guajira y se anuló el nombramiento de Alfredo Saade como director de la entidad.

Petro lo escogió para inaugurar el Instituto de Gestión del Agua en La Guajira

A Alfredo Saade si le resultó un contrato con el fortalecimiento del programa de ollas comunitarias en La Guajira en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que terminó siendo el mayor escándalo de corrupción del Gobierno Petro. En marzo de 2024 Saade también terminó siendo investigado por presuntas irregularidades presentadas en un contrato de prestación de servicios suscrito con Alfredo Saade.

Después de meses dedicado a hacerle eco y ser escudero del Gobierno, apoyando la Consulta Popular y el Presidente, finalmente Alfredo Saade coronó. Y no en cualquier puesto. En el corazón del poder presidencial como jefe despacho de Gustavo Petro donde tendrá además la función de tener bien informado y hacer los favores que vengan de su gran padrino: Armando Benedetti.

