Por premiar a Catalina Velasco con la Embajada en Dinamarca sacaron a un diplomático de carrera

Así como la Embajada de Reino Unido, en la que se decidió enviar como Embajador a Roy Barreras; la de Argentina en la que está Camilo Romero o la de Venezuela que alcanzó a tener a Armando Benedetti, a la de Dinamarca llegará Catalina Velasco, quien viajará con una familia muy cercana al Presidente, puesto que su esposo, Eduardo Noriega, gran alfil de la Colombia Humano y viejo socio político de Petro.

Su designación será en provisionalidad, práctica que no es recomendada, pero que han usado todos los gobiernos para tener el control de las Embajadas y los Consulados pasando por encima de la carrera diplomática y consular, lo cual ha generado indignación de parte de organizaciones y sindicatos de la Cancillería como es el caso de Asodiplo y Unidiplo, quienes se han dedicado a demandar nombramientos ya sea por falta de requisitos o simple y llanamente porque había alguien más capacitado disponible, contando con muchos casos de éxito como el del aún Embajador en México, Moisés Ninco.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de este nombramiento no es el hecho de que la beneficiada sea una Exministra, sino que el funcionario de carrera que actualmente es el Embajador tendrá que alistar maletas a pesar de que lleva apenas tres meses en el cargo. Se trata de Javier Darío Higuera Ángel, un economista con Doctorado, que lleva 33 años trabajando para la Cancillería y que se posesionó en Dinamarca recién el pasado 22 de agosto.

Esto generó críticas al instante de quienes consideran que la Cancillería no tiene en cuenta los méritos de sus propios trabajadores. Además, muchos recordaron que la carrera diplomática no es sencilla y que al ser nombrado en un puesto en el exterior un funcionario se ve obligado a cambiar por completo, no solo su vida, sino también la de su familia, a la que en muchas ocasiones deben dejar en Colombia.

De igual manera, se habla de la posible salida del que actualmente es el primer secretario en esa Embajada, Jhon Alexander Quintero, quien hasta el año pasado fue vicepresidente de Unipdiplo, mismo sindicato que le respondió con un fuerte comunicado a Petro después de que este se refiriera despectivamente a los funcionarios de carrera diplomática diciéndoles oligarcas.

Salvavidas para una Ministra a la que le estalló la crisis de la vivienda

Velasco es cercana al presidente Gustavo Petro desde décadas atrás por cuenta de la amistad de su esposo, el samario Eduardo Noriega de la Hoz, con el hoy mandatario, algo que le permitió ocupar el cargo de Vicepresidenta de Servicios Públicos y Regulación de la Empresa de Energía de Bogotá durante su Alcaldía y que también dio lugar a que su nombre fuera tenido en cuenta a la hora de armar el gabinete tan pronto la Colombia Humana llegó a la Casa de Nariño.

Sin embargo, el año no comenzó muy bien para ella. En enero el Presidente la regañó públicamente por no haber sacado adelante el acueducto de Quibdó, una propuesta de su campaña que ahora sí se pondrá en marcha, pero con Helga Rivas como Ministra. Meses después terminó saliendo, pero el gobierno le tenía un buen destino preparado.

