La honestidad de Casale con Millonarios que le hace falta a Cesar Augusto Londoño

.Publicidad.

Antonio Casale es el principal referente del periodismo para la hinchada de Millonarios. Su pasión está a prueba de balas, es fiel, es desbordado, no le importa el ridículo ni los encasillamientos, lo más importante para él es su equipo del alma. No quiere hacer análisis sesudos ni nada de lo que se le parezca. Tiene una valentía evidente y es que fue el primero de los periodistas nuestros a los que no les dio miedo decir de donde eran sus pasiones, algo que, por ejemplo, a un tipo como Oscar Rentería, le cuesta trabajo aceptar, que es del América, que no puede vivir sin el América, que lo único que respira es fervor azul.

Mientras Cesar Augusto Londoño, cuidándole los intereses a su jefe, Gustavo Serpa, quien también es el presidente de Prisa en Colombia, afirmando que Gamero es lo mejor que le ha pasado a la institución, Casale en el programa F90 de ESPN fue invitado y descuartizó a Gamero. Dijo la verdad, lo que se sabe a gritos, el director técnico samario no ha sacado ni siquiera jugadores de la cantera este año y, después de su derrota contra Bucaramanga el elenco embajador quedó tercero en su grupo significando todo un retroceso en el mal llamado proceso que tienen con Gamero.

-Publicidad.-

Un ejemplo lo del gran Casale no casarse con directivas y cumpliéndole a una hinchada que le exige, en todos los tonos, que Millos vuelva a ser el elenco grande que alguna vez fue.