Anacrónica agonía de una trágico-comedia shakesperiana macondiana cantinflesca

Por: Sergio Cabrera

junio 16, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Las personas y lugares en esta narración son tan solo producto de mi imaginación.

Domingo 19 de Junio de 2022, Colombia, 6:22 am, doña Lucrecia Quintero de Quimbaya de 65 años se apura a ordeñar su única vaquita “Jacinta”, en las inmediaciones de Chaparral-Tolima, en las montañas de la vereda el Limón, finca el arroyito, cerca al cañon de las hermosas-Tolima, mientras don Cristóbal Quimbaya, su marido hace 50 años y quien tiene 83, se prepara para salir con un bulto de café para llevar a comercializar con don Jairo dueño de la finca el rodeo y que tiene un jeep weeles viejo que se dirige a Rio Blanco-Tolima, pues lo pagan a mejor precio que en Chaparral. Doña Lucrecia, apura a su único nietecito Danielito de 5 años a que se levante y se lave la cara con agua, en tanto que ella prepara el desayuno con aguapanela y unas arepas con cuajada que le regalo doña Sofía de la vereda el totumo.

Son las 8:46 am, de la mañana y en Soacha Cundinamarca, la Familia Simbaqueva-Ruiz, se prepara para salir a votar todos juntos y más unidos que nunca, unánimes por Petro, están convencidos que llego la época del

cambio en nuestro País.

Mientras que Ana María Rodríguez Sáenz, administradora de empresas, madre soltera de 35 años quien trabaja en un cargo muy reconocido en una compañía privada muy importante en Cali-Valle del Cauca, tiene dos hijas Martina y Luciana de 7 y 5 años. Se levanta a las 8:58 am y dice, jamás votaré por ese viejito Rodolfo

que ve las mujeres como poca cosa, pero duda de Petro pues el gerente de su empresa lo odia porque dice que es comunista. Ya son las 09:37 am de la mañana en Sabaneta Antioquia y los Montoya Jaramillo uribistas de raca mandaca, se reúnen todos en Familia como cada domingo para compartir entre todos el desayuno, el almuerzo y la cena.

Son casi 80 personas reunidas en casa de sus abuelos en una residencia prestigiosa en el sur del valle del aburra. 10:00 am, los Becerra Barrera de Soledad Atlántico van a preparar un delicioso sancocho trifásico, prenden el televisor y la radio con música al mismo tiempo, mientras preparan todo y comparten aquel domingo en familia. En tanto que son las 10:35 am y doña Lucrecia, ya recogió unos tomaticos de su huerta, mientras que le echaba el abono al naranjo, en tanto que da órdenes a Danielito de ir al gallinero y atrapar dos de sus gallinas; la pinta y la saraviada, “Papy vaya y me coge la pinta y la saraviada del gallinero” pues las llevarían en horas de la tarde, luego de votar en la escuelita del pueblo.

Las llevarían a donde doña Sofía, pues se las encargo ya que su hijo Pedro José, cumple 33 años al día siguiente y ella piensa hacerle un delicioso sancocho. Danielito, entendía que entrar al gallinero le corresponde el mayor reto de su vida, sabe que el gallo colorado lo odia, ya van 2 veces que se le ha tirado, la primera logro escapársele de los picotazos luego de entrar al gallinero por los huevos, pero la segunda sufrió picotazos en sus piernitas por parte del berraco gallo hijueladle. Minutos después, seEn un cuento escuchan los gritos y el llanto aterrorizado de Danielito corriendo del gallo que lo persigue, su abuela corre a socorrerlo y le da consuelo.

Sin embargo, Danielito había dejado la puerta abierta mientras el gallo lo correteaba a picotazos por todo el jardín y justo la pinta y la saraviada se escaparon del gallinero y van camino abajo corriendo. Son las 12:30, noticia de último minuto, en caracol y ron comienzan sus noticieros con la premisa mundial, no de las votaciones de aquel día en Colombia, sino con la noticia de que Colombia se clasificaría directo al mundial, pues descalificarían a Ecuador por inscribir ilegalmente un jugador, los puntos se los darían a Colombia en contados minutos, por lo tanto, iría inmerecidamente directo al mundial de Qatar, se espera la aparición oficial del presidente de la Fifia Ja

Infantino quien ya confirmo su aparición para dar la noticia.

Don Gilberto Díaz, padre y cabeza de la familia Díaz Cardenas de la ciudad de Bucaramanga, ante la noticia del día, exclama jocosamente; “si gana Rodolfo y la selección va al mundial me pelo de la dicha”. Son las 2:30 pm de día, llueve en todo Colombia, doña Lucrecia ha logrado atrapar las gallinas que Danielito habría dejado escapar, luego de que el gallo se le tiro.

Ya preparo almuerzo, una sopa de arracacha y se dirigen a la escuelita del pueblo a votar, doña Lucrecia en una mano lleva las dos gallinas amarradas y una bolsa con aguamaza para regalársela a doña Sofía para sus cerdos y en la otra a Danielito. Doña Lucrecia no tiene televisor, pero tiene un celular que su hija Gladys que esta en Bogotá trabajando en una panadería se lo habría regalado, días atrás doña Lucrecia habría recibido de doña Marina, un mensaje por WhatsApp advirtiendo que, si ganaba Petro el comunista, les iban a dar una pensión de 500.000 pesos mensuales a cada una de los ancianos desfavorecidos que no la tienen.

Doña Lucrecia una chaparraluna uribista de corazón, jamás le entregaría el país a un comunista como el tal Petro, dice ella en vos baja, pues recuerda con desdicha la

muerte de sus dos hijos en manos de la guerrilla de las Farc en el cañon de las hermosas, pero mira a Danielito y se queda mirándolo con la esperanza de darle una mejor vida, sacrificará su voto que es originalmente el voto por el que diga Uribe para dárselo al tal Petro ese, con tal de recibir los 500.000 pesos de pensión para brindárselos con todo su amor a Danielito para que crezca sano y fuerte. En días pasados habría recibido un video por WhatsApp del tal viejo ese Petro, en el video aparece el tal Petro, diciendo que ya no más Uribe y que Fico era el de Uribe, por el que ella había votado en primera vuelta, pero en segunda con tristeza y agonía tendría que votar por el Petro ese, con tal de darle una mejor vida al amor de su alma “Danielito”.

A las 3:00 pm, todo el país mientras se acercaba para ir a votar celebraba la clasificación al mundial. 3:55 pm, doña Lucrecia, vota en la escuelita luego de cruzar la quebrada que estaba crecida y el puente viejo que estaba a punto de caerse por tanta llovedera. A las 5:30 pm, Juan Diego Alvira de noticias Caracol, se alista para dar el último comunicado de la Registraduría, aparentemente hay un empate técnico. 22.343.456 votos a favor de petro, contra 22.343.456 a favor de Rodolfo Hernández. El país queda atónico ante lo que está sucediendo, es un shock colectivo.

El presentador anuncia que todas las mesas fueron escrutinadas y que no saben qué pasará en el país. 6:00 pm, doña Lucrecia, continua en la escuelita, la lluvia no ha parado y el puente se cayó, en tanto que Petro se coge la cabeza y Rodolfo en su apartamento en Bucaramanga, dice: igual me importa cinco si gano o no gano y se ríe con crueldad. A las 6:10 pm, se anuncia un comunicado por parte del registrador nacional, Vicky Dávila y Juan Diego Elvira, están por anunciar algo increíble. La noticia es que solo faltaría por escrutinar una mesa, en una escuelita de la vereda el Limón, municipio de Chaparral Tolima, lamentablemente no hay señal, la lluvia tumbo todas las conexiones y el único puente que conectaba al pueblito con el resto del mundo se cayó.

En ese momento, el presidente Iván Duque, da la orden al registrador de salir inmediatamente a aquella escuelita con tropas del ejército y la policía, se anuncia un despliegue masivo de las fuerzas militares hacia ese punto, incluso el gobierno americano está pendiente y analiza la situación, se reúnen en el pentágono y concluyen que es posible que los rusos estén interfiriendo en dicha zona de Colombia.

Son las 6:45 pm cuando los helicópteros del ejército colombiano empiezan a descender con el registrador en la cancha de futbol de la escuelita, también llegan Juan Diego Alvira y Vicky Dávila, el registrador pide un informe rápido a la jurada que es Cristina Gutiérrez, profesora de primaria de la escuelita, ella le informa en vivo para todo el país a través de caracol, RCN y semana al registrador que tuvieron que quedarse ante la inclemencia del clima y la caída del único puente y que no había señal de comunicación, que ella no voto por que no quería hacerlo y que la única que habría votado era doña Lucrecia en todo el pueblo, señalándola con su mano, inmediatamente Juan Diego Alvira le pregunta en vivo para todo el país.

Doña Lucrecia usted por quién votó, ella le dice que pues por el Petro ese, inmediatamente medio país estalla de júbilo, Petro y Francia Márquez lloran de felicidad, se arrodillan y se abrazan de la alegría de ser presidente y vicepresidenta, mientras que Rodolfo Hernández se ríe, al instante Vicky Dávila, le pregunta a doña Lucrecia, que porque había votado por Petro, ella saca su celular y explica que ella iba a votar por el que dijera Uribe, pero que Petro el comunista prometió que iba a ayudar a cada anciano con una pensión de 500.000 pesos en audio que le mandaron al WhatsApp, que aunque ella es uribista de raca mandaca, en esta ocasión debía traicionar a su Uribe querido, que Danielito era todo lo que ella tenía, con esos 500.000 pesos podría ofrecerle una mejor vida a su nietecito, por eso su vecina doña Marina, le había enviado un video donde Petro aparece criticando al de Uribe.

Le muestra a Vicky donde Petro el comunista exactamente critica al pobre de Fico por ser de Uribe, ella sin remedio alguno pensando en su nietecito termina votando por aquel comunista guerrillero del Petro con tristeza y agonía. Sin embargo Juan Diego Alvira y Vicky, se percatan juntos, revisan el video y se dan cuenta que ese no es Petro y le explican a doña Lucrecia que ese es Rodolfo Hernández y no Petro, a lo que doña Lucrecia extrañada, perpleja y sorprendida por lo que le acaban de explicar, cae en cuenta asustada de su inocente error, mientras que el registrador inmediatamente sale y confirma ante todos, que luego de revisar el ultimo tarjetón que correspondía al de doña Lucrecia, el ganador de las elecciones era Rodolfo Hernández, pues el tarjetón estaba marcado seleccionando con una x el cuadro del candidato Rodolfo Hernández de la liga de la justicia.

Inmediatamente en vivo y en directo, Juan Diego Elvira,le pregunta a doña Lucrecia que por qué aparecía un voto diferente al que supuestamente ella había elegido, que si justo en el momento del sufragio la habían obligado a cambiar el voto, doña Lucrecia con vos entrecortada dice que no, entonces Vicky le pregunta qué habría pasado entonces y doña Lucrecia casi llorando con vos entrecortada y sosteniendo a Danielito de la mano, confiesa ante todo el país en vivo y en directo que ella no sabía leer, que ella no había leído las letras del tarjetón, porque ella no sabía leer ni Petro ni cualquier otra palabra, había señalado supuestamente al tal Rodolfo Hernández por error y no por quien en realidad quería hacerlo que era por Petro por un error inocente, había señalado el que ella creía que era Petro, pues recordaba la imagen del viejo comunista hablando mal de Fico por WhatsApp quien supuestamente era el candidato de Uribe, que en el momento que le pasaron el tarjetón recordó la cara del maldito comunista pero sin más remedio debió señalar la cara de ese mismo señor Petro sin saber leer que abajo lo que decía era Rodolfo Hernández pero con la firme convicción en su mente que ese era el comunista, sin saber inocentemente que era Rodolfo Hernández por quien estaba votando.

Doña Lucrecia llorando ante las cámaras, pide disculpas a toda Colombia por su error, pues no sabía que el verdadero Petro era el de la cara de al lado, Vicky Dávila, toma el tarjetón y le muestra diciendo en serio usted no sabe que hay dice Petro, doña Lucrecia con vos angustiada y llanto desconsolado le repite que ella no sabe leer, porque en los tiempos del general Rojas Pinilla, no se permitía la entrada de las mujeres a la escuela. Petro volvió a llorar, pero de tristeza, mientras Francia lo consolaba y Rodolfo Hernández se reía. 10:00 pm, se anuncia que Ecuador demando ante la Oldrich los puntos frente a Colombia, Colombia ya no iría al mundial de futbol y Ecuador otra vez ingresa al mundial.

FIN.