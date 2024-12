Siete arquitectos y 78 años: La odisea para construir el Capitolio, el recinto de los congresistas

.Publicidad.

Cada cuatro años, el 20 de julio, hay un edificio en Bogotá que se viste de gala para recibir a la crema y nata de la política colombiana. El Capitolio Nacional iza la bandera amarilla, azul y roja, y recibe a los senadores y representantes que son elegidos por el pueblo para dictaminar el destino de las leyes. Allí es donde verdaderamente se ve la estrategia política, las discusiones y las alianzas; y aunque es un edificio de la rutina de todos los bogotanos, lo cierto es que su construcción fue más un calvario que un camino de rosas. La historia del Capitolio Nacional fue una de casi 80 años, en donde el hacer y el deshacer fue el protagonista.

El Capitolio Nacional se ubica en el costado sur de la Plaza de Bolívar. Foto: IDT/Visit Bogotá

El inicio de historia del Capitolio Nacional en el siglo XIX

Antes de la inauguración del imponente Capitolio Nacional, la vida del Congreso de la República era como la de un niño sin su hogar. Los congresistas se reunían en distintos puntos de la capital, como colegios, conventos y hasta cárceles, y allí tomaban las decisiones de la recién fundada república. Ante este panorama, que duró un centenar de años, en 1846 el presidente Tomás Cipriano de Mosquera decidió ordenar la construcción de un edificio que se convirtiera en la sede fija de senadores y representantes, y dio inicio al megaproyecto del Capitolio, que tuvo como lugar de ubicación la Plaza de Bolívar, un punto clave para la administración pública del país.

El primer arquitecto que se contrató, y que se esperaba que terminara la obra, fue el danés Thomas Reed. Dentro de las peticiones que le hizo el presidente, a través de Manuel Ancízar, primer rector de la Universidad Nacional, estaban las de crear un edificio que contara con dos Cámaras del Congreso, la Corte Suprema, el Tribunal del Distrito, la Registraduría y la Presidencia, y fue tal el cumplimiento del diseñador, que, semanas después, el mismo Congreso aprobó el proyecto e inició su ejecución. Para ello, la obra se le adjudicó al empresario paisa Juan Manuel Arrubla, quien, un 20 de julio de 1848, en compañía del arzobispo de Bogotá y del presidente, puso la primera piedra del edificio.

Construcción del Capitolio Nacional a finales del siglo XIX. Foto: Historia en imágenes

En un principio, las obras iban según lo planeado, pero 3 años después de su inauguración, tuvieron que ser suspendidas por cuenta de la guerra civil que estalló en ese momento en el país. Fue cuando Thomas Reed se bajó del barco para no volver a subirse y, 19 años después, en 1870, Francisco Olaya, uno de sus maestros, tuvo que tomar su lugar y seguir con el levantamiento, que ya parecía más un elefante blanco que cualquier otra cosa. Durante esa segunda fase, los salones de las Cámaras del Congreso se empezaron a utilizar y hasta se posesionó el presidente Santiago Pérez, aunque al recinto aún le faltaba un largo tiempo para finalizar su construcción.

La llegada de más arquitectos y sus 78 años de construcción

Después del trabajo de Francisco Olaya, en 1881 arribó al proyecto Pietro Cantini, el diseñador del Teatro Colón, y decidió cambiar algunos de los planos que había dejado Reed. La modificación no gustó mucho entre los conocedores del proyecto, pero eso no fue excusa para que el italiano no hiciera su trabajo y terminara algunos espacios del edificio. Sin embargo, por falta de presupuesto, la obra se frenó en 1885 y no fue hasta 1891 que se reanudó, pero teniendo al frente al colombiano Antonio Clopatofsky, quien se apoyó de los planos de Cantini para seguir construyendo el edificio. Su participación fue de casi una década, cuando el italiano volvió a tomar las riendas.

Y es que, en 1904, Pietro presentó unos nuevos planos para el recinto, que recibieron el aval del Congreso y con los que empezó a trabajar a mediados de 1906. Con su regreso se trabajó en los techos, se instaló la red eléctrica, se mejoró el drenaje y se modificó una de las entradas; pero su dirección duró apenas 2 años y en 1908, otra vez, se cambió de arquitecto, siendo Mariano Santamaría quien asumió la responsabilidad de continuar con la obra por petición del presidente Rafael Reyes. El bogotano también adelantó varias cosas de la construcción, levantando las columnas del patio interior, del frontón y del pórtico, además de diseñar el costado sur del edificio, que no existía.

Levantamiento del pórtico del Capitolio Nacional, año 1890. Foto: Historia de Colombia

Tres años después, en 1911, Santamaría cumplió el destino de sus antecesores y salió de la obra, siendo reemplazado por Gaston Lelarge, el arquitecto que estuvo detrás de la Casa de Nariño. El francés llegó a tumbar el pórtico construido por el bogotano y a plantear algunas ideas que no gustaron, como la de una cúpula, aunque sí pudo llevar a cabo otras como los salones legislativos y las dependencias interiores. Su dirección duró hasta mitad de los años 20, cuando fue contratado Alberto Manrique Martín, quien terminó los espacios faltantes y se convirtió en el último arquitecto del Capitolio Nacional, después de tener otros 6 y 78 años de construcción.

El centro de la fama y la política colombiana

El Capitolio Nacional se inauguró oficialmente el 7 de agosto de 1926, con la posesión del presidente Miguel Abadía Méndez. Desde entonces, ha sido la sede fija del Congreso de la República, a excepción de los años de la pandemia por Covid-19, y han pasado por él personajes tan reconocidos como Alfonso Lizarazo, María Isabel Urrutia o Willington Ortíz, además de los ya conocidos políticos. Sumado a eso, dentro de sus paredes también se han realizado los funerales de Luis Carlos Galán, Jaime Garzón, Julio César Turbay, Fanny Mikey y otras personalidades de gran importancia para el país.

El Capitolio Nacional fue construido en su totalidad con piedra de cantería. Foto: IDT/Visit Bogotá

Es tal la importancia del Capitolio Nacional para Colombia, que su imagen ha aparecido en estampillas, billetes y monedas, y fue declarado como Monumento Nacional en 1975. Es más, en 2007 quedó como semifinalista para estar entre las Siete maravillas de Colombia. Después de abrir sus puertas, el edificio ha tenido algunas modificaciones, pero no ha perdido el carácter que Thomas Reed, Francisco Olaya, Pietro Cantini, Antonio Clopatofsky, Mariano Santamaría, Gastón Lelarge y Alberto Manrique le quisieron imprimir en esas obras que por poco duran un siglo.

