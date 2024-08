Los obstáculos que superó Yeison López para colgarse la plata en París: desplazado y sancionado

.Publicidad.

En 2018, Yeison López tuvo que sufrir el golpe que ningún deportista quisiera sufrir a lo largo de su carrera. Desde la Federación Internacional de Pesas (IWF), el pesista fue suspendido por 4 años, después de encontrarse en su cuerpo una sustancia no permitida en las competencias. Esa decisión fue un baldado de agua fría para el deportista que, en este entonces, apenas tenía 20 años, y por poco acaba con la historia de Yeison López en el deporte. Aun así, la vida le dio revancha y, precisamente, 4 años después de ese suceso, logró cumplir su sueño de, no solo debutar en unos Juegos Olímpicos, sino de hacerlo por todo lo alto, colgándose la medalla de plata.

Después de perderse los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Yeison López debutó en París 2024. Foto: panamsports

Y es que, desde pequeño, el atleta nacido en Chocó ha tenido que hacerle frente a los retos de la vida. Primero, tuvo que decirle adiós a su tierra natal por culpa de la violencia, encontrando refugio en el Valle del Cauca y, allí, enamorándose del levantamiento de pesas. Y después, tuvo que enfrentar, solo, la sanción que por poco lo aleja del deporte y, en un caso más extremo, del mismísimo mundo, pues sufrió de depresión y tuvo ideas suicidas. Sin embargo, supo sobreponerse a todo y, hoy, ser uno de los dos deportistas que llenaron de orgullo al país en París 2024.

..Publicidad..

| Vea también: Jairo Ruiz, el hombre detrás de la histórica medalla de plata de Ángel Barajas en París 2024

...Publicidad...

La historia de Yeison López y sus inicios como pesista

Yeison López, o más bien Jeison, con 'J', como él escribe su nombre, nació en Istmina, Chocó, en 1999. Aun así, por los estragos de la violencia tuvo que convertirse en uno de los tantos desplazados que ha dejado el conflicto armado en el país y arribó a Cali, cuando apenas era un niño. Allí fue donde hizo lo imposible por practicar el levantamiento de pesas, un deporte que había conocido cuando aun vivía en Chocó, gracias a su mamá. En la capital del Valle le dijeron que le veían talento y empezó a tomarse la halterofilia mucho más en serio y empezó a entrenar en forma. El joven tenía que trabajar después del colegio para conseguir la plata del bus, un esfuerzo que, finalmente, daría resultados.

....Publicidad....

Con 25 años, Yeison López también ha logrado colgarse medallas en Juegos Nacionales. Foto: jeison_lopez99 - All Things Gym

Su primera competición fue en los Juegos Departamentales, representando al Valle del Cauca, y con una preparación de semanas, no logró seguirle el ritmo a los demás y terminó último. Sin embargo, ese resultado fue una motivación para seguir dando todo de sí. Con trabajo y disciplina empezó a figurar entre sus compañeros y, rápidamente, logró obtener el apoyo del extinto Coldeportes, que empezó a inclinarlo como una de las grandes promesas junto a Luis Javier Mosquera, también medallista olímpico, y Andrés Mauricio Caicedo.

| No se pierda: María Isabel Urrutia, la exministra investigada de Petro que logró colgarse el primer oro para Colombia

La sanción de la Federación Internacional de Pesas y el momento más duro de su vida

Con el apoyo de la entidad más importante del deporte en Colombia y logrando buenos resultados en algunas competencias a nivel internacional. Yeison López posó sus ojos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En ese entonces estaba próximo a cumplir los 19 años y ya era conocido como 'Goku', su apodo. Sin embargo, sucedió lo lamentable y tuvo que decirle adiós al sueño de participar en una justas, debido a la sanción que le puso la IWF a él y a su colega Andrés Mauricio Caicedo. A ambos se les encontró boldenona exógena, un esteroide que sirve para aumentar la masa muscular y fueron suspendidos por 4 años, poniendo a tambalear su carrera deportiva.

Para ese momento, según contó el mismo pesista, quienes en algún momento lo apoyaron, lo juzgaron por el resultado de las pruebas. Pasó de ser una promesa a estar en el olvido e, incluso, sufrió de una depresión severa que lo llevó a pensar en atentar contra su vida. "Muchos me juzgaron, uno pasa al olvido. Salgo a la calle a demostrarle a la gente que no usé nada. Estuve al borde de una depresión, ahora veo mi camino nublado, pero no voy a quitarme la vida" fueron las palabras del atleta al periodista Thomas Blanco de El Espectador hace algunos años, en el momento más bajo de su vida personal y profesional.

En los Juegos Panamericanos de Santiago, Yeison López obtuvo la medalla de plata, augurando su resultado en París. Foto: jeison_lopez99

| Lea también: Él es Ángel Hernández, el español que eligió representar a Colombia en el trampolín y marcó un hito

La revancha y su medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024

Después de tres años sin poder competir de manera oficial, pero sin dejar de entrenar, Yeison López tuvo la oportunidad de volver a competencia en 2023. Ese año tuvo participación en los Juegos Panamericanos de Santiago y tuvo presencia en el Campeonato Mundial en Riad, Arabia Saudita, y empezó a labrar el camino para llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024, objetivo que logró en la Copa Mundo de Halterofilia celebrada en abril de este año. Allí, el pesista se hizo con la plata y logró batir el récord mundial en arranque, alzando 182 kg.

Su camino a la medalla de plata en París fue complicado, como todo lo que ha logrado en su vida. Empezó marcando diferencia en el arranque, logrando alzar 175 kg en su primer intento; pero luego llegó el sufrimiento y no pudo con los 180 kg del segundo. En el tercer intento salió con el mismo peso y logró levantarlo, quedando segundo en la clasificación. Ya en el envión, empezó con 205 kg y en el primer intento no logró levantar las pesas; pero en el segundo intento logró la marca y, para el tercero, buscando asegurar podio, levantó 210 kg.

Yeison López compartió el podio de París junto al búlgaro Karlos May Nasar y el italiano Antonio Pizzolato. Foto: Comité Olímpico Colombiano

Yeison López se convirtió en el octavo levantador de pesas en darle medalla a Colombia en unos Juegos Olímpicos, entrando al selecto grupo de atletas tan importantes como María Isabel Urrutia, Óscar Figueroa o, su compañero de entrenamientos, Luis Javier Mosquera. Además, con su presea, el deportista confirmó que el país sigue siendo líder en la halterofilia, un deporte que en 24 años, le ha dado 10 preseas, 2 de oro, 5 de plata y 3 de bronce.

| Le puede interesar: