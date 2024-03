La historia de cómo llegó el primer carro europeo a Colombia, un Fiat de 1906

.Publicidad.

El mundo motor en Colombia, está lleno de novedades y de modelos únicos y muy futuristas. Marcas de varias partes del mundo, han traído sus vehículos al país. Esto sin duda le da un mayor atractivo al mercado por la gran variedad que hay. Aunque claro, esto no siempre fue así y hace un buen tiempo, tener un automóvil, era un lujo que solo algunos se podían dar. Incluso, era algo que solo el presidente del país podía disfrutar, debido a lo costoso y complejo que era traer un vehículo. Fue justamente uno de los gobernadores de Colombia, quien trajo al país el que fue el primer carro europeo a Colombia, un Fiat.

El hecho fue un gran hito que le abrió las puertas de Colombia al mundo motor. Gracias a este hecho, hoy en día el país ha logrado acoger múltiples marcas. Si bien no recibimos los modelos más modernos y completos, aún así podemos disfrutar de un portafolio muy variado. Pero antes de hablar sobre todo esto, descubramos cómo llegó el primer carro europeo a Colombia, un Fiat de 1906.

Así fue como llegó el primer carro europeo a Colombia

Hay varios registros de marcas que pisaron el país durante el siglo pasado. Y si bien en la actualidad contamos con una amplía variedad, en un inicio no fue así. De hecho, hay una marca que, aunque no es la más vendida en la actualidad, fue la primera en pisar el suelo colombiano. Si bien a Colombia llegaron varias marcas de Europa como Renault, hay algunas que lo hicieron tiempo antes y no muchos lo saben. Incluso, la llegada del primer carro europeo al país, data de mucho antes de 1920. Curiosamente, no fue cualquier marca, fue una establecida en 1899 y que ha tenido una gran influencia en el mundo motor.

Estamos hablando de Fiat, empresa que influyó en su momento. Además, es innegable su influencia en el segmento de los carros pequeños, donde destacan. Retomando la llegada del primer vehículo, tenemos que viajar a la Colombia del año 1906. En aquella época, el mandatario era el General Rafael Reyes. Para aquel entonces, se inauguró la llamada Carretera Central del Norte. Esta vía fue muy particular y llegó hasta el municipio donde nació el gobernante. Por supuesto que el recorrido de este nuevo corredor vial no lo iba a hacer en cualquier vehículo.

Fiat 18-24 HP de 1906, posiblemente en el que ando en el General Raae Reyes. Foto tomada de favcars

Según cuenta la historia, el presidente de Colombia decidió traer un vehículo desde Italia. Fue así como llegó el primer carro europeo a Colombia. Se trataba de un Fiat de 1906, con el que recorrió esta carretera. Según El Carro Colombiano, en aquel municipio donde nació el presidente, sigue estando el timón de aquel mítico vehículo Fiat. Claro que la historia de la marca no se queda allí, pues algunos años después siguieron creciendo. De la mano de dos hermanos, empezaron a llegar vehículos de Fiat y poco a poco fueron ganando un mayor reconocimiento en el siglo pasado.

El crecimiento de Fiat en Colombia

Como se mencionó en el párrafo anterior, fueron dos hermanos quienes aportaron su grano de arena en la historia. Los hermanos Buraglia se dieron a la tarea de representar en el país a la marca italiana. Crean la firma Limogni, Buraglia & Co en 1920 y cinco años después de esto, le dan vida a la Agencia Fiat. Eran pioneros en el tema y estaban aprovechando la influencia que estaba teniendo la marca en aquel entonces. Inclusive, consiguieron vender vehículos a la Presidencia en aquel entonces.

Incluso, hoy en día se pueden encontrar algunos de los afiches en los que promocionaban los vehículos Fiat de aquel entonces. No solo habían anuncios en los periódicos, también los había con las fotos de los carros promocionados y más. La idea era poder posicionar la marca y los hermanos lo estaban logrando. Además, estaban también trayendo modelos no solo para la gente rica, también algunos modelos que otras personas se pudiesen permitir. De hecho, uno de los planteamientos que tenían sus afiches, era "economía". Era un hecho que la marca italiana ofrecía vehículos a un buen precio durante esa época.

Fiat (topolino) 500. Foto de Lothar Spurzem

Así mismo, la Agencia General de Automoviles consiguió vender los modelos Fiat. Pero a raíz de La Gran Depresión de 1929, las cosas cambiaron y no solo para Fiat, sino para varias marcas. Aunque claro, la historia de la marca no terminó y luego con la llegada de los topolinos, volvería a estar presente entre los colombianos. Hoy en día la marca italiana, aunque presente en el mercado, no tiene la misma influencia de años atrás. Aunque claro, a Colombia siguen llegando modelos suyos a un buen precio. Pese a esto, en la historia del automóvil colombiano, siempre estará escrito lo que hizo Fiat.

