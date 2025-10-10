La historia de amor de Cristiano y Georgina Rodríguez, la latina que conquistó al billonario futbolista

Hace 9 años la modelo argentina trabajaba como vendedora en una tienda de Gucci en España, donde se cruzaron, ya tienen tres hijos y propuesta de matrimonio

Como salida de un cuento de hadas, Georgina Rodríguez estaba en la tienda de Gucci en Madrid cuando conoció al futbolista portugués Cristiano Ronaldo. Era el año 2016. La pareja, quienes en ese entonces eran unos completos desconocidos, cruzó miradas por primera vez.

El futbolista iba acompañado de su hijo Cristiano Jr., concebido por medio de gestación subrogada. Ambos estaban en busca de nuevas prendas de lujo de la marca italiana, empresa para la que trabajaba la argentino-española. El clic fue inmediato. Rodríguez, en un principio, no quería ni ver al futbolista, quien ya cumplía siete años en el club Real Madrid.

"Veo que aparece un hombre guapísimo… Me quedo parada, empecé a sentir cosquillitas en el estómago", confesó la prometida del deportista ante las cámaras de Netflix, en su documental Soy Georgina. Ronaldo también compartió su recuerdo de aquel momento. "Y fue ahí que me quedó en la cabeza".

Continuando con esa historia de cuento, él la invitó a cenar. Mientras caminaban rumbo al restaurante, sus manos se rozaron. Similar a la zapatilla de Cenicienta, ese pequeño gesto fue el que los unió. Para ellos, ese toque suave pero revelador fue mágico, como si las manos de ambos hubieran sido hechas para encajar.

Cristiano se sintió atraído por ella, aunque no imaginó que se enamoraría tan rápido. Desde entonces han sido inseparables. Sin embargo, no fue sino hasta el año siguiente, en 2017, que hicieron oficial su relación. La pareja tuvo su primera aparición pública en la gala de premiación de The Best de la FIFA. Para noviembre ya compartían a su primera hija juntos, Alana Martina.

Han pasado años desde aquel primer encuentro. Dos hijos biológicos, uno que no sobrevivió al parto, y una historia marcada por el éxito. Finalmente, en agosto de 2025, Georgina dio el sí al matrimonio. Así lo anunció en sus redes sociales, donde mostró su ostentoso anillo de compromiso y reafirmó que diría siempre sí, en esta vida y en todas las que vengan.

Actualmente, se están realizando todos los preparativos para celebrar esta unión que marca el inicio de una nueva etapa. Luego de nueve años de relación, Georgina Rodríguez ha decidido abrir un canal de YouTube, donde comparte de cerca su estilo de vida, lleno de lujos y logros alcanzados gracias al amor.

Georgina Rodríguez: antes y después de Cristiano

Desde que se hizo pública su relación con la estrella del fútbol, Georgina se ha convertido en una figura destacada dentro de la farándula de habla hispana. Ha llamado la atención por su inclinación hacia la moda, su carisma como madre y su apertura al mundo del entretenimiento.

Sin embargo, no siempre fue la mujer glamurosa con más de 70 millones de seguidores. Mucho antes de conocer a Cristiano, Georgina nació en Buenos Aires, Argentina, en el año 1994. Su padre, Jorge Rodríguez, es de origen argentino, mientras que su madre, Ana María Hernández, es española. Poco después, la familia se trasladó a España.

Se instalaron en Jaca, un lugar donde Georgina pasó gran parte de su vida. Fue allí donde empezó a formarse una pasión por la danza y el ballet, la misma que más tarde la llevaría hasta Londres, específicamente a la ciudad de Bristol. Estudió en la Royal Academy of Dance, mientras trabajaba como niñera para mantenerse en el país.

Más adelante regresó a España, esta vez a Madrid, la ciudad en la que el destino le presentó a su futuro prometido.

Su formación académica continuó. En el año 2018 obtuvo una titulación en el Curso de Contabilidad Práctica del Centro de Estudios Financieros, impartido por la Universidad a Distancia de Madrid.

En sus redes sociales ha recalcado con frecuencia la importancia de ser independiente económicamente. Por esta razón, ha creado dos marcas propias. Una inmobiliaria bajo el nombre de Bellhatria y otra de ropa, llamada OM By G. Incluso llegó a administrar una clínica capilar.

