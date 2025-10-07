- Camilo Cifuentes, el influencer que compra comida a los ambulantes para darla a los más pobres

Nació en Manizales, tiene 28 años, hace su trabajo bajo el anonimato y lo único que hasta ahora conocen es que estudia tecnología mecánica industrial en el SENA

“Yo afán no tengo” es la frase que hizo célebre a Camilo Cifuentes, un influencer de 28 años nacido en Manizales, que se ha vuelto viral en redes sociales por su labor social. Sus videos retratan la vida de cientos de colombianos que, día a día, salen a las calles a buscar como llevar dinero a sus hogares a través de las ventas ambulantes.

La actividad de Camilo Cifuentes tiene un doble propósito: apoyar a pequeños emprendedores comprándoles lo que venden y entregarles esa compra a personas que viven en la calle. Lo que más valoran sus seguidores es la forma en que lo hace, en el anonimato.

Su modus operandi es sencillo pero poderoso. Utiliza unas gafas con cámara oculta, recorre las calles buscando vendedores informales, les compra grandes cantidades de productos, les paga más de lo que piden (a veces el doble), y en ocasiones incluso les obsequia herramientas o insumos para mejorar sus negocios. Luego, sin revelar su rostro ni su identidad, recorre diferentes ciudades entregando esa comida a quienes no la tienen.

@camilocifuentes96 Repartiendo hamburguesas en la calle 🍔📍Ubicados en la Calle 21 N. 12 - 05 Parque Liborio ♬ sonido original - Camilo Cifuentes

El contenido de su video lo logra gracias a donaciones y patrocinadores que apoyan su labor. Cifuentes empezó hace apenas tres años con el proyecto pero que ya cuenta con 3,4 millones de seguidores en Instagram y 9,4 en TikTok.

Uno de sus logros más grandes lo cumplió el pasado mes de septiembre. Llevó a dos adultos mayores, vendedores ambulantes, a cumplir su más grande sueño: conocer el mar. La pareja tuvo la oportunidad de cenar frente al mar, conocer delfines y disfrutar de la costa caribe colombiana.

El hombre detrás de Camilo Cifuentes

Aunque el influencer ha optado por mantenerse en el anonimato, poco a poco ha revelado algunas pistas sobre quién es. En una entrevista con el programa regional Podcast Telecafé, Juan Camilo Jurado Cifuentes contó que actualmente es estudiante de tecnología en mecánica industrial en el SENA.

Durante la charla no estuvo solo; su madre, quien participó bajo el nombre de Paula, también estuvo presente. Ella lo describió como un joven lleno de valores, alguien que desde pequeño ha tratado a los demás con amabilidad y respeto.

En la entrevista, Juan Camilo también compartió parte de su recorrido en redes sociales. Al principio, comenzó creando contenido humorístico, pero con el tiempo sintió el deseo de aprovechar ese espacio para tenderle la mano a quienes más lo necesitan. Según explicó, ese impulso nació en su hogar, donde la empatía siempre ha sido un valor fundamental.

Además, confesó cuáles han sido las historias que más lo han marcado. La primera es la de un vendedor de flores de Santa Elena, a quien conoció en Provenza, un emblemático barrio de Medellín. Lo encontró allí, rodeado de sus florecitas y quedó conmovido por su nobleza. Tanto así que, antes de despedirse, el hombre le regaló una planta, con el deseo de que, al verla, lo recordara. Gracias a ese video, se logró recaudar lo suficiente para cubrirle diez meses de renta y regalarle un televisor con barra de sonido.

La segunda historia es mucho más sencilla pero igual de significativa. En uno de esos días en los que no tenía suficientes recursos para continuar con su labor, recibió un mensaje en TikTok. Era de una joven, también de Manizales, quien le donó 200 mil pesos para apoyar su causa. Fue gracias a ese pequeño gesto que los siguientes dos videos se viralizaron, marcando un antes y un después en su camino.

“El protagonismo es para las personas. Yo no quiero figurar, no me interesa que me conozcan ni generar fama”, aclaró al hablar de su decisión de mantenerse en el anonimato.

Por eso, la única imagen pública que se tiene de él es una en la que aparece con la camiseta del Once Caldas, firmada por todos los jugadores del equipo. En la foto, su rostro no se distingue, ya que lleva una gorra que oculta su identidad.

Hasta el momento, Juan Camilo no planea revelar más detalles personales. Prefiere seguir enfocado en lo que realmente le importa. Ayudar a los más necesitados, impulsar pequeños emprendimientos y tocar el corazón de millones con su contenido.

