- Él es Gabriel Coronel, el actor que desplazó a James del corazón de Daniela Ospina

El actor y cantante venezolano, famoso por la serie Somos tú y yo, vive desde hace 3 años con Daniela en Miami, desde donde preparan su matrimonio religioso

Gabriel Coronel nació con la vena artística. Su padre, Walter Coronel, notaba cómo sus sentidos se expandían cada vez que tenía un instrumento cerca. Por eso, cuando apenas tenía cuatro años, recibió el primero: un cuatro venezolano. Más tarde llegó un tambor y desde entonces, no ha podido desprenderse de su amor por el arte.

Esa pasión que lo define fue también una de las razones por las que Daniela Ospina, exesposa de James Rodríguez y hermana menor del arquero David Ospina, se enamoró de él. Se conocieron en el 2021 gracias a una amiga en común que se propuso unirlos. Poco después, comenzaron a interactuar por redes sociales hasta que la conexión entre ambos se volvió innegable.

"Yo sentía que la próxima mujer que entrara en mi vida iba a ser la madre de mis hijos", confesó el actor en una entrevista con Rodner Figueroa. Y así fue. Tras un modesto matrimonio civil celebrado en Medellín en 2022, Daniela dio a luz a Lorenzo Coronel Ospina un año más tarde.

En la actualidad, la pareja vive en Miami y, en abril pasado, anunciaron que celebrarán su segunda boda, esta vez “ante los ojos de Dios”. Para la colombiana, es su primera vez frente al altar, pues a pesar de haber mantenido una extensa relación con el ganador de la Bota de Oro, relación que dio como fruto a su primera hija, Salomé Rodríguez, nunca había oficializado su unión por medio de la Iglesia.

Gabriel Coronel: el hombre que conquistó a la jugadora y empresaria

En Colombia, Daniela Ospina es una de las figuras más reconocidas de la farándula. Sin embargo, en el resto del continente, su esposo no se queda atrás. Para los adolescentes colombo-venezolanos, Gabriel Coronel es una estrella que marcó su paso hacia la adultez.

Nacido en Barquisimeto en 1987, el venezolano inició su carrera artística desde muy joven, cuando aún era un niño. Su primer amor fue la música, pero en el colegio descubrió la actuación. Ingresó en un conservatorio y allí conoció el teatro musical, disciplina que lo ayudó a perfeccionar su talento vocal.

Así comenzó su camino en el mundo del entretenimiento hasta que, en 2001, con apenas 20 años, consiguió el papel que lo catapultó a la fama. Interpretó a Gabriel en Somos Tú y Yo, una producción musical de Venevisión transmitida por Cartoon Network, que contó con la participación estelar de Sheryl Rubio, otra figura destacada de la actuación venezolana.

Este salto a la fama a tan corta edad fue un impacto fuerte, pero también el impulso que necesitaba para iniciar su carrera musical como solista. Desnudo, su primer disco, fue lanzado en 2013 bajo el sello Warner Music Latina.

A lo largo de más de dos décadas de trayectoria, ha participado en producciones como El Señor de los Cielos, Bake Off México: el gran pastelero, Sed de venganza y Top Chef. También se ha consolidado como conductor del programa En casa con Telemundo, de la cadena estadounidense.

En cuanto a su papel dentro de la familia, como padre y padrastro, ha confesado que el proceso de adaptación no ha sido fácil. Sin embargo, ha aprendido a ser más cuidadoso y consciente del ejemplo que da dentro del hogar, donde lo esperan un bebé, una hijastra y su pareja.

Incluso reveló en el mismo programa que, tras haber pasado gran parte de su vida en relaciones pasajeras, no siempre dimensionaba la responsabilidad de regresar a casa después de meses de grabación en otros países. A lo largo de su vida ha vivido en 14. Por eso, ha comenzado a rechazar propuestas laborales que lo alejan de Miami, ciudad donde reside actualmente con su familia.

Por ahora, tanto él como Daniela, están a la espera de la realización de la ceremonia marital, programada para abril del 2026. La jugadora, empresaria y modelo dio a conocer que ya están realizando todos los preparativos, incluida la elección del vestido de novia.

