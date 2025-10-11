Este es el televisor Samsung de 43" que vale 3 millones, pero Falabella lo está dejando en $1 millón

Este televisor 4K con 63 % de descuento atrae todas las miradas en una época donde una buena rebaja es lo mejor que le puede pasar a la economía familiar

En tiempos en que los precios suben más rápido que el salario, las ofertas que parecen irreales llaman la atención. En Falabella, uno de los gigantes del comercio electrónico, apareció una de esas promociones que ponen a pensar a más de uno: el Televisor Samsung 43″ 4K UHD Crystal Smart TV (modelo UN43U8000FK) está con un descuento del 63 %, pasando de $2.899.900 a $1.069.900.

Samsung, la marca surcoreana que ha conquistado los hogares latinoamericanos con su tecnología de imagen, ofrece aquí un modelo 4K UHD con sistema operativo Tizen 7.0, sonido de 20 W RMS, puerto USB y una estructura de metal, vidrio y plástico. Fabricado en México, el equipo incluye garantía de un año y envío gratuito dentro del país.

Imagen y color de referencia

Pero más allá del brillo técnico, lo que despierta curiosidad es el tamaño del descuento. Una rebaja del 63 % no se ve todos los días. En un mercado tan competitivo como el de los televisores, ese tipo de promociones suele responder a estrategias de liquidación, exceso de inventario o renovación de línea. Falabella advierte que la oferta tiene tiempo limitado y que solo se pueden comprar cuatro unidades por persona.

El vendedor, identificado como Cell Transit, figura como distribuidor autorizado. No obstante, vale la pena hacer lo que rara vez se hace: leer la letra pequeña. Verificar la política de devoluciones, revisar los tiempos de entrega y confirmar la autenticidad de la garantía.

Al final, este televisor Samsung no solo ofrece una imagen nítida, sino también un reflejo de la época: una sociedad que, entre la inflación y la incertidumbre, aún se deja seducir por una buena rebaja. Y mientras muchos hacen cuentas, otros ya tienen el control remoto en la mano.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.