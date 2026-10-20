- La historia con la que Blessd conmovió al público de su lleno total en el Palacio de los Deportes de México

Subió a su abuelo al escenario y narró que fue él quien le enseñó a manejar camiones, oficio con el que se ganó sus primeros pesos en Medellín

El 18 de octubre de 2026, frente a 20.000 espectadores en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, Blessd invitó a su abuelo a subir al escenario, en medio de una noche que marcó la presentación de mayor aforo de su trayectoria en ese país.

«Regálenme una bulla pa’ mi abuelito, que se sienta por favor. Sin Dios no hay vida ni camino, sin Dios no hay nada», dijo en medio de la ovación que caló directo en el corazón mexicano.

Nieto de tigre sale pintado. Allí, ante miles de seguidores, recordó al hombre que creyó en él cuando los grandes escenarios parecían imposibles. «Cuando nadie daba un peso por mí, él creyó en mí», dijo el artista, cuyo nombre de pila es Stiven Mesa Londoño.

Detrás de su éxito, hay una cuesta llena de dificultades económicas, trabajos desde niño y una familia que fue fundamental para sostener su sueño musical.

Lo que se hereda no se hurta. Su abuelo le transmitió la importancia de trabajar y mantener la fe en Dios, dos enseñanzas que el cantante ha convertido en parte de su discurso público que lanzó a los cuatro vientos en una pausa entre los hits de su concierto en Ciudad de México.

Echao pa´lante. Conductor de colectivo, cotero en la Central Mayorista de Antioquia, mandadero, vendedor de frutas y verduras. Antes de reinar en el reguetón, lo hizo en el interminable mundo de los oficios varios colombianos.

Además, agradecido. En Ciudad de México, el artista volvió sobre esas raíces y dejó claro que el éxito no lo ha llevado a olvidar a quienes lo acompañaron en sus comienzos.

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El abuelo que creyó en él cuando nadie más lo hacía

«Vengo de abajo, de no tener nada, y él me enseñó a trabajar manejando colectivo. Hoy me hace muy feliz que esté aquí conmigo», recordó durante el concierto.

La aparición de su abuelo convirtió un espectáculo multitudinario en un reconocimiento familiar. Íntimo en la multitud, El cantante también aprovechó el momento para hablar de su fe: «Lo más importante, encomiéndense con Dios».

La fe católica de Blessd nació de la influencia de su abuela, quien le transmitió sus creencias desde niño. Su nombre artístico significa “bendecido” y refleja su vínculo con Dios, a quien agradece por su carrera.

El mensaje fue más que una dedicatoria. Para Blessd, su abuelo representa una parte de la historia que precedió a los millones de reproducciones, las colaboraciones y las presentaciones con entradas agotadas.

En medio de una producción de gran escala, eligió darle protagonismo a una persona que estuvo presente antes de que su nombre tuviera reconocimiento internacional.

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Blessd, trabajar para pagar el sueño de cantar

Stiven Mesa Londoño nació en Itagüí (Antioquia), el 27 de enero de 2000.

Su camino en la música empezó en la pobreza. Durante una etapa de su vida trabajó en la Central Mayorista de Antioquia, cargando bultos de alimentos de madrugada para ayudar con los gastos y conseguir dinero para estudiar y grabar sus canciones.

El que quiere canciones, aguanta marrones. La rutina exigía combinar trabajo, colegio y música.

Mientras otros jóvenes podían dedicar su tiempo libre a callejear, él debía buscar cómo financiar sus primeras grabaciones. Disciplina y objetivos son su sello.

Blessd, cuyo nombre real es Stiven Mesa Londoño, creció junto a sus abuelos en medio de dificultades económicas. “Yo vengo de no tener nada, de dormir en el piso, de vivir con mis dos abuelos en un lugar donde no cabíamos los tres”, recordó el cantante.

De Itagüí a los grandes escenarios

Blessd comenzó a ganar reconocimiento con canciones que circularon en plataformas digitales y redes sociales.

Tras publicar Hecho en Medellín en 2021, Blessd lanzó otros álbumes, entre ellos Siempre Blessd (2022), Si Sabe y BlessDeluxury (2024), y Trinidad Bendita (2025).

En 2026 presentó El peor hombre del mundo, disco que da nombre a su gira latinoamericana, iniciada el 31 de julio en Quito e incluye fechas en 11 países de la región.

Con localidades agotadas y cerca de 20.000 asistentes, la presentación confirmó su crecimiento en el mercado mexicano.

Sin embargo, entre los invitados, la música y el homenaje a Juan Gabriel, el momento con su abuelo dejó una imagen distinta del artista: la de alguien que, al alcanzar uno de los escenarios más importantes de su recorrido, quiso compartir el logro con quien le enseñó a trabajar y a creer.

¡Buena memoria!

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