- Bogotá estrena estación de TransMilenio. ¿Dónde queda y cómo se llamará?

Tendrá 300 mt de largo, estará ubicada sobre la Avenida Caracas y reemplazará una estación con la que los usuarios están muy familiarizados

La avenida Caracas se prepara para estrenar una nueva estación de TransMilenio. Después de dos años y cuatro meses desde el desmonte de la antigua estación Marly, la estructura que la reemplaza entrará en funcionamiento el 24 de octubre de 2026, con una ubicación más al norte, a la altura de la calle 53, y conexión con la Universidad Manuela Beltrán.

La nueva estación tendrá 323 metros de largo, ocho metros de ancho y tres vagones conectados por pasarelas. Su infraestructura incluye puertas automáticas con señales luminosas y auditivas para facilitar el acceso de personas con discapacidad, además de un sistema inteligente para monitorear la operación. La estación temporal que prestaba el servicio será desmontada.

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Otra estación de Transmilenio que desaparece del sistema y el mapa

La antigua estación Marly de la Avenida Caracas, ubicada a la altura de la calle 49, suspendió su operación el 25 de mayo de 2024. El desmonte de la estructura se realizó a mediados de junio de ese año y, en septiembre de 2025, la Empresa Metro de Bogotá implementó una estación temporal con el objetivo de reducir el impacto en la operación y prestar un buen servicio a los usuarios del sistema.

La nueva estación tiene una infraestructura moderna, es más extensa y ancha. Además, cuenta con mayor capacidad para el flujo de personas. Tiene tres vagones conectados por medio de pasarelas, mide 323 metros de largo y ocho metros de ancho. Sus plataformas fueron diseñadas para facilitar la entrada y salida de los usuarios del sistema. También tiene dos taquillas, una interna y otra externa, ubicadas en ambos costados: la interna al norte y la externa al sur.

Los nuevos sitios de parada de los buses articulados y biarticulados cuentan con puertas automáticas fabricadas con materiales de alta resistencia y durabilidad. También tienen un sistema de bloqueo que impide que los usuarios las abran de forma espontánea. Además, estas puertas tienen dispositivos de señalización luminosa y auditiva para facilitar el acceso al sistema de personas con discapacidad visual y auditiva.

La estación también cuenta con un sistema inteligente de transporte para monitorear en tiempo real el desempeño y el estado de la infraestructura, al tiempo que proporciona información para hacer seguimiento a la operación.

Las obras de la primera línea del Metro de Bogotá han permitido que la ciudad cuente, hasta el momento, con tres nuevas estaciones en el corredor de la avenida Caracas de TransMilenio: calle 26 Atrio, calle 72 Área Andina y ahora la estación de la calle 53 con avenida Caracas, Universidad Manuela Beltrán.

Desde el inicio de las obras de la primera línea del Metro de Bogotá, el 17 de agosto de 2021, las intervenciones en la troncal de la Caracas han provocado el cierre temporal de 13 de las 14 estaciones del corredor vial, en el tramo existente entre la calle 76 y el Hospital.

Entre las estaciones que han cerrado debido a las obras del Metro de Bogotá están avenida Jiménez, calle 76, Hospital, Flores, calle 72, Tercer Milenio, calle 39, calle 45, Marly, calle 57, calle 19 y calle 26.

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