Por qué la llamada de su mamá que tardó 21 años en recibir salvó al humorista Iván Marín del suicidio

En el pódcast ‘La Habitación Invisible’, el comediante recordó la crisis existencial de la juventud y su recuperación en la que la comedia es protagonista

A los 18 años, Iván tenía la vida por delante, aunque en ese momento no lograra imaginarla. La tristeza se había instalado en sus días y la idea de poner punto final a una historia que estaba en sus primeras líneas le martillaba la cabeza.

En vez de risa, llanto y vez de espectadores, triste soledad. El joven intentaba encontrar salida al dolor que parecía interminable. Años después les arrancaría carcajadas a miles, pero entonces no encontraba en el humor una salida para su propio drama. Sufrimiento juvenil.

Antes de los escenarios, los aplausos y las risas del público, hubo un joven que tuvo que enfrentarse a una pregunta difícil y común en la adolescencia: ¿vale la pena seguir viviendo?

Hablar de salud mental no es fácil, especialmente para alguien cuyo oficio es hacer reír a los demás. Iván Marín saltó al vacío. Acostumbrado a convertir situaciones cotidianas en material para el humor, contó en La Habitación Invisible cómo atravesó una etapa de depresión en la que contempló, desde diferentes ángulos, la posibilidad de suicidarse.

La confesión permite conocer una faceta distinta del comediante, más allá de los escenarios, las cámaras y los personajes que ha construido durante su carrera. Los famosos también sufren. Antes del éxito y a través de él, vivió un drama común a millones de jóvenes de todas las épocas y latitudes.

El espectáculo Vengan los afino hace parte de los proyectos de comedia de Iván Marín, quien ha desarrollado su carrera en el stand-up comedy, la escritura humorística y la televisión colombiana.

Al nacer, sus padres lo abandonaron a su suerte y su abuela lo rescató. Luego, escribió otro destino para él. El humorista contó que ese amor incondicional codujo su crianza y fue su punto de apoyo en las tempestades del largo camino a la fama.

Marín no presentó su historia como una vida definida únicamente por las dificultades. Al recordar los momentos más oscuros, también habló de aquello que encontró en la comedia y que le permitió descubrir una razón para continuar. La carcajada colectiva de la gente que lo sigue.

Su historia es una paradoja conmovedora: una persona que trabaja haciendo reír a otros estuvo a punto de suicidarse sin escuchar los aplausos que terminarían rescatándolo de la depresión.

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La comedia, su madre y el camino hacia la sanación

Marín resumió el papel que tuvo el humor en su vida con una frase contundente: la comedia era «lo que yo necesitaba para no matarme».

No se trataba solamente de una actividad profesional o de una manera de ganarse la vida. Ni siquiera de una pasión incontrolable como en el camino de tantos grandes humoristas.

La comedia se convirtió en un espacio desde el cual pudo transformar experiencias difíciles en palabras, historias y situaciones capaces de conectar con otras personas. Sanación a través de la actuación y la risa.

En 2026, Iván Marín participó en la octava temporada de MasterChef Celebrity Colombia, estrenada el 21 de julio por el Canal RCN. Fue eliminado el 25 de agosto, tras un reto de cocina en el que preparó un plato con cerdo.

Otro de los momentos que compartió en el podcast tiene que ver con su madre. Después de 21 años sin hablar con ella, recibió una llamada suya.

La aparición materna, dos décadas después del abandono, abrió un capítulo distinto en una relación marcada por el silencio.

Además, Marín revisó esas experiencias desde la perspectiva de quien ha tenido que mirar de frente su propia historia. La depresión, la comedia, la ausencia familiar y el afecto de su abuela son las estaciones que lo tienen como uno de los humoristas más reconocidos del país.

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Iván Marín, la risa para sanar el dolor del abandono

Jorge Iván Marín Gómez nació el 19 de marzo de 1980, en Dosquebradas (Risaralda).

Son dos décadas haciendo reír. Comediante, actor, guionista y presentador en radio, televisión, cine, teatro y plataformas digitales. Versátil y dinámico.

Uno de sus primeras puestas en escena fue la participación en el programa radial El Zoológico de la Mañana, de Superestación 88.9. Allí, fue locutor y libretista. Divertido desde entonces. Posteriormente, participó en diferentes espacios de entretenimiento y escritura humorística. La radio y la TV lo hacen sentir en su salsa.

Su reconocimiento nacional creció con Los comediantes de la noche, programa de stand-up comedy de RCN en el que participó durante cinco temporadas.

Entre sus trabajos como solista figuran ¿Por qué carajos? y Gózatelo planchando, además de sus participaciones en producciones cinematográficas como ¿Usted no sabe quién soy yo? (2016) y Feo pero sabroso (2019).

Marín es conocido por provocar risas, pero decidió compartir una historia que no depende de un remate ni de una puesta en escena.

Una carcajada vale más que mil lágrimas. Es el sello inconfundible de un hombre que habla sin tapujos de sus heridas, del abandono y la reaparición maternal dos décadas después y de la comedia como una herramienta que le permitió encontrar un camino en medio de la oscuridad.

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