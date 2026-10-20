La millonada que invertirá Caldas en sus bandas estudiantiles con un modelo musical que ya es ejemplo en Francia

Una inversión de $7.267 millones beneficiará a 8.394 estudiantes del departamento con 1.450 instrumentos en nueve municipios

Más de 8.000 estudiantes de Caldas tendrán acceso a nuevos instrumentos y a mejores condiciones para continuar su formación musical en las bandas estudiantiles del departamento, a través de la adquisición de 1.450 instrumentos musicales y la capacitación de 34 directores de banda.

Anserma, Belalcázar, Marulanda, Norcasia, Palestina, Pensilvania, Riosucio, Risaralda y Samaná hacen parte de los municipios a los que llegará el proyecto, todos incluidos en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC).

La Gobernación de Caldas lidera el proyecto, que será financiado por CHEC Grupo EPM mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, con una inversión de $7.267 millones.

La inversión no parte de cero. Caldas cuenta con un Programa Departamental de Bandas Estudiantiles que incorporó la formación musical al currículo escolar y que ha desarrollado una metodología propia para acompañar a los estudiantes desde sus primeras etapas de aprendizaje hasta la conformación de agrupaciones titulares.

El modelo de bandas de Caldas que ya despertó interés en Francia

La formación musical del departamento también ha cruzado fronteras. En 2023, una delegación de estudiantes y docentes viajó a Francia para presentar el funcionamiento del programa, compartir su metodología y exponer su diseño curricular ante representantes de instituciones educativas y artísticas. El intercambio buscaba mostrar cómo se organiza la enseñanza musical dentro del proceso escolar y explorar la posibilidad de replicar esa experiencia.

El programa estructura el aprendizaje en tres etapas: prebanda, banda infantil y banda titular. Este recorrido permite que los alumnos desarrollen progresivamente sus habilidades, mientras las instituciones educativas mantienen un proceso de formación que no depende únicamente de actividades extracurriculares.

La experiencia internacional se suma a la trayectoria de las agrupaciones caldenses en escenarios musicales. En 2026, la Banda Sinfónica Juvenil de Caldas obtuvo el primer lugar en un certamen mundial de bandas celebrado en Kerkrade, Países Bajos, un resultado que volvió a poner el talento del departamento en el escenario internacional.

Instrumentos y capacitación para sostener el proceso

La nueva inversión contempla dos frentes complementarios: mejorar la dotación de las bandas y fortalecer las capacidades de quienes dirigen los ensayos. Los recursos permitirán adquirir 1.450 instrumentos musicales para las agrupaciones beneficiadas y formar a los 34 directores mediante un diplomado en dirección de banda sinfónica, técnicas pedagógicas de ensayo y gestión cultural.

Así, el proyecto busca fortalecer tanto las herramientas con las que cuentan los estudiantes para continuar su aprendizaje como las capacidades pedagógicas y de gestión de quienes acompañan los procesos musicales.

La iniciativa se ejecutará mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, que permite a empresas contribuyentes destinar recursos a proyectos de inversión en territorios priorizados.

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