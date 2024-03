La herencia de Todelar, una pelea de miles de millones que lleva 13 años

.Publicidad.

Cuando Merceditas Tobón Martínez, quien era la hija consentida de Bernardo Tobón de la Roche, el fundador de la emisora Todelar, se casó sin su bendición con el cantante argentino de tango Roberto Mancini, su papá la desheredó y nunca más volvió a dirigirle la palabra. Merceditas se fue a vivir con su nuevo esposo a Argentina y Bernardo Tobón de la Roche se quedó con la rabia se manejando el naciente negocio radial al lado de sus hermanos Jairo y Jaime Tobón. Con él empezaron a trabajar sus dos hijos Bernardo Jr. Y Germán Tobón Martínez, quienes terminaron sin herencia del emporio radial que ayudaron a construir.

Aunque Bernardo Tobón De la Roche, nació en Rionegro, en Antioquia, llegó a Cali muy joven luego de pasar una temporada en Estados Unidos, a donde sus papás lo mandaron luego de terminar el bachillerato. Sin saber mucho del negocio de la radio, en la capital del Valle se encontró con una oferta interesante, comprar la emisora La Voz de Cali. No lo dudo. En su mamá, Céfora de la Roche, y en su primera esposa, Isabel Martínez, encontró el primer capital para arrancar en el negocio radial, al que luego sumó a sus dos hermanos, Jairo y Jaime Tobón, con quienes creció de la mano, hasta llegar ser el dueño del circuito radial, que en su momento fue el más grande.

La Voz de Cali fue el primer peldaño de lo que sería un emporio radial, el acompañamiento de su primera esposa fue el primer apoyo tanto económico como moral para no desfallecer en la empresa que arrancaba. Esa emisora pequeña en la capital del Valle fue el punto de partida de una de las cadenas radiales más importantes del país.

El trabajo de Bernardo Tobón De la Roche al frente de Todelar, con la estrategia de ir comprando emisoras regionales, logró consolidarla como la más grande del país. Alcanzó a tener 44 emisoras, las cuales conectó a su sistema radial. Esto llevó a que Todelar fuera en los años 60 y 70, mucho más grande que Caracol y RCN, antes de que las estas cadenas radiales fueran compradas por gigantes grupos económicos como Prisa y Carlos Ardila Lulle.

Junto a sus dos hermanos y sus dos primeros hijos: Bernardo Jr y Germán, que tuvo con Isabel Martínez, Bernardo Tobón De la Roche se convirtió en uno de los padres del periodismo radial en Colombia. Todos, hasta sus colegas en la competencia le hacían venia. Su cordialidad y su manera de hablar con buenas pausas frente al micrófono le otorgó el nombre de El caballero de la radio.

Nadie entiende aún qué fue lo que le pasó a Bernardo Tobón de la Roche. Lo cierto es que después de haber engañado a su esposa con su secretaria Susana Kaim, a quien convirtió luego en su segunda esposa, Bernardo Tobón, destrozó a su primera familia. Así lo cuentan varias personas cercanas a la familia Tobón Martínez.

El matrimonio entre Bernardo Tobón de la Roche e Isabel Martínez llegó a su final en 1962, después de 20 años de casados. Ella murió de depresión dos años después de la separación con Bernardo Tobón. La nueva relación con su secretaria que concluye con matrimonio civil en Cali en 1963 llevó a Bernardo Tobón a distanciarse de toda su familia que se profundiza con la decisión de la nueva pareja trasladarse a vivir a Estados Unidos. Los primeros en sentir el coletazo de aquellos cambios radicales en Bernardo fueron sus dos hermanos, Jaime y Jairo, a quienes sacó de la empresa antes de la década de los años 70.

En manos solo de Bernardo y su nueva esposa, Todelar siguió por muchos años siendo grande. Todos los periodistas radiales querían trabajar con él, es más, Todelar fue la casa de muchos de los más reconocidos periodistas, como Édgar Artunduaga, Yamit Amat, William Vinasco Ch, Pacheco, Julio Sánchez Vanegas, Édgar Perea, Jorge Campuzano, Néstor Morales, Yolanda Ruiz.

La credibilidad de Bernardo Tobón fue tan amplia que a los noticieros de Todelar todos los políticos le pasaban al teléfono. Bernardo Tobón se codeaba con los grandes empresarios e industriales, con quienes nunca quiso asociarse. La Colombia de aquellos años sabían del gran poder que tenía don Bernardo Tobón.

Los directores y dueños de la competencia, aparte de ser sus amigos, como Fernando Londoño, fundador de Caracol, quien creó la cadena radial sobre los años 20, y los hermanos Enrique y Roberto Martínez, fundadores de RCN, con quienes compartió la fundación de las empresas radiales (RCN también es fundada en Cali en los inicios de los años 40), le tenían gran respeto.

En los años 70 y 90 Bernardo Tobón, ya enemistado con sus hermanos, siguió creciendo al lado de sus hijos Bernardo Jr y Germán, a quienes les delegó la gerencia de varias de sus emisoras yendo y viniendo de Estados Unidos, donde tenía ya radicada a su segunda familia. A espaldas de sus primeros hijos, Bernardo fue trasladando con documentos el patrimonio familiar a su nueva esposa y los tres hijos que tuvo con ella. Susana Kaim pasó se ser la secretaria de Todelar a ser dueña del 50% de la compañía. Se convirtió en la manda más de Todelar con Bernardo Tobón a la sombra, llegando al punto de despedir a Bernardo Tobón hijo, quien fue por muchos años la mano derecha y un pilar en el crecimiento de la empresa. Casi que al tiempo ocurre la muerte trágica del segundo de sus hijos, Germán Tobón Martínez, ocurrida en Bogotá en 1963. Germán recibió seis disparos en medio de un aparente robo a la salida de una de las emisoras. Fue solamente un par de años después que los Tobón Martínez se dieron cuenta que habían perdido buena parte de lo construido al lado de su padre. La figura paterna de Bernardo Tobón De la Roche se fue desdibujando. Parecía más un enemigo de sus hijos y sus hermanos que el socio y protector que fue antes del matrimonio con Susana Kaim.

Bernardo Toobón Martínez, en el centro de la foto, no era muy dado a los eventgos sociales. En la imagen, a sus costados, lo acompañan los dos hijos del primer matrimonio. Germán Tobón a la izq. y Bernardo Jr a la Der.

Tras la muerte de Bernardo Tobón en agosto de 2011 en Cali empezaba la gran pelea por la herencia, pero desde hace mucho tiempo atrás Todelar había dejado ser la gran potencia radial. La entrada al juego de grandes capitales a las empresas radiales y también la fuerza del internet, fueron debilitando la empresa familiar, que ante las crisis y la no actualización se fue quedando rezagada. Los anunciantes migraron hacia Caracol y RCN que con las inyecciones económicas fueron creciendo mientras veían como Todelar se quedaba estancada e iba poco a poco saliendo de emisoras.

La pelea por la herencia de Todelar

La mayoría de bienes y buena parte de la fortuna producto de 58 años a la cabeza de Todelar y sus emisores filiales estaban ya escriturados a Susana Kaim y sus hijos Carlos Arturo, María Clara y Olga quienes desde hace décadas viven en Estados Unidos, donde se formaron y crecieron.

Bernardo y Merceditas los dos Tobón Martínez vivos, intentaron primero por las buenas con sus hermanastros pero luego se fueron a los estrados judiciales. A pesar de las décadas de ausencia viviendo en Buenos Aires ella no pensaba regalar su herencia y mucho menos Bernardo quien había ayudado a construir la cadena radia en los años de gloria.

Dejaron pasar cuatro años y en 2015 colocaron una demanda penal en el juzgado 9 de familia de Cali, que luego pasó al juzgado 19 Civil del Circuito de la misma ciudad, años después la demanda aterrizó en el juzgado segundo civil del Circuito. En medio de audiencias resultó entonces una sentencia judicial que ordenó el embargo de las cuatro sociedades Direcciones Creativas S.A.S, Conceptos Unificados S.A.S., Gestiones Globales S.A.S. y Estrategias Aliadas S.A.S. las sociedades dueñas de las emisoras de Todelar. Son las únicas propiedades sobre las que han podido actuar judicialmente. Aunque tienen un importante valor por $ 7 mil millones. Los bienes inmobiliarios que traspasó en vida su papá eran mucho mayores.

De las más de 40 emisoras que Todelar tenía en sus mejores años, hoy ya no queda ni la mitad. Solo hay 12 emisoras, de las cuales 8 están en AM en Bogotá, Medellín y Cali. Las 4 FM están bajo la marca LA X, y son las más exitosas. Pero Todelar no es ni la sombra de lo que llegó a ser. Según fuentes cercanas al proceso, aún están los edificios sedes en Bogotá, Medellín y Cali y los terrenos donde están puestas las antenas de repetición. Son trece años de un proceso judicial que sigue empantanado. Después de rodar por estos juzgados, los folios volvieron donde empezó, en el juzgado 9 penal de familia. La expectativa de los Tobón Martínez es que este año haya un fallo definitorio porque hasta el momento de su papa Bernardo Tobón de la Roche solo les queda el recuerdo.