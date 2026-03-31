- La habilidosa jugada de Wadith Manzur para posesionarse como senador desde la cárcel

Al no estar condenado, el electo senador, acusado por la Corte Suprema y preso en la Escuela de Carabineros, busca seguirse defendiendo bajo el fuero de congresista

Lo que hoy intenta Wadith Alberto Manzur Imbett no es solo una controversia política: es una jugada jurídica cuidadosamente posible dentro de las grietas del sistema. Elegido senador con más de 125.000 votos y enviado a prisión apenas dos días después por decisión de la Corte Suprema de Justicia, busca ahora posesionarse y conservar su curul aun estando privado de la libertad.

El argumento central de su defensa es conocido: sin condena en firme no hay pérdida de derechos políticos. Bajo esa premisa, la elección popular le otorga un mandato vigente que no ha sido anulado. En consecuencia, podría solicitar autorización para posesionarse, de manera presencial bajo custodia o incluso virtual, y mantener su condición de congresista mientras avanza el proceso.

No es un absurdo jurídico. Es una posibilidad real.

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Las ventajas jurídicas: el poder antes de la condena

El sistema colombiano, diseñado para proteger garantías, termina ofreciendo ventajas que pueden ser utilizadas estratégicamente. En el caso de Manzur, son evidentes:

Presunción de inocencia plena

Mientras no exista una sentencia condenatoria, el investigado conserva sus derechos políticos, ya que una medida de aseguramiento no equivale a una declaración de culpabilidad. Por esa razón, la ley no establece una inhabilidad automática que impida a una persona detenida preventivamente posesionarse como congresista. En ese contexto, si la posesión llega a producirse, se activa además el fuero constitucional, lo que implica que el congresista queda bajo la competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia, consolidando así su juez natural.

Conservación de la investidura

Sin condena, no hay pérdida automática de la curul. El cargo puede mantenerse incluso en condiciones excepcionales.

Estas no son anomalías. Son reglas del sistema

Pero donde existen garantías sin límites claros, también aparecen vacíos. La ley no define con claridad si una persona privada de la libertad puede ejercer funciones legislativas, ni establece una regulación expresa que prohíba o determine de manera estricta la posesión de un congresista detenido. Así, se produce una desconexión entre la legalidad y la funcionalidad del sistema: la norma puede permitir conservar el cargo, pero no garantiza la capacidad real de ejercerlo.

El tiempo como estrategia. Los procesos penales pueden tardar años, lo que convierte la curul en un activo político prolongado aún bajo investigación.

Aquí está la grieta: la ley protege derechos, pero no previó este escenario.

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Foto/ Cámara de Representantes

El contexto: una elección que ignoró las alertas

El 9 de marzo de 2026, Manzur ganó su curul con una de las votaciones más altas del Partido Conservador. El 11 de marzo fue capturado: apenas dos días separan la legitimidad electoral de la restricción de la libertad.

La política lo eligió y la justicia lo detuvo, pero el sistema no resolvió la contradicción.

El caso UNGRD: contratos para los vulnerables, política para el poder

El escándalo de la UNGRD revela el fondo del problema. No se trata solo de irregularidades administrativas; lo que aparece es un ecosistema donde recursos públicos habrían servido para asegurar apoyos políticos en el Congreso, incluso para impulsar reformas del gobierno de Gustavo Petro.

Los contratos tenían como propósito llevar agua potable y atender emergencias en comunidades vulnerables. Eran recursos destinados a cubrir necesidades básicas. Sin embargo, según las investigaciones, habrían terminado convertidos en instrumentos de negociación política.

Más de 380.000 millones de pesos en contratos están hoy bajo cuestionamiento. A ello se suman sobrecostos superiores a 16.000 millones en la compra de carrotanques. La emergencia terminó convertida en mecanismo de poder.

El Partido Conservador: avalar el riesgo

¿Por qué el Partido Conservador no retiró el aval? La respuesta parece estar en la lógica dominante del sistema político colombiano: el resultado electoral suele pesar más que el riesgo jurídico. Los partidos han dejado de cumplir su función de filtro. El aval no fue ingenuo; fue cálculo político.

Comparación internacional: lo que en otros países no pasaría

El caso colombiano contrasta con la práctica de otras democracias.

En Estados Unidos, un congresista imputado puede mantenerse en el cargo, pero la presión política y ética suele forzar su renuncia. Ejercer funciones legislativas desde la cárcel resulta prácticamente inviable.

En España, la apertura de juicio oral por delitos graves activa la suspensión del cargo público. La continuidad en el puesto es excepcional.

En el Reino Unido, la pérdida de legitimidad política suele anteceder a la decisión judicial: un parlamentario detenido difícilmente conserva su escaño.

En Francia, existen mecanismos de suspensión y una presión institucional que, en la práctica, impiden el ejercicio efectivo del cargo en situaciones semejantes.

La diferencia es clara: en esas democracias la política se anticipa a la justicia; en Colombia, la política espera.

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El dilema: legalidad contra legitimidad

La pregunta de fondo no es únicamente jurídica, sino institucional.

¿Puede alguien legislar desde la cárcel? ¿Puede representar a la ciudadanía sin libertad personal? La ley podría permitirlo, pero la legitimidad difícilmente debería hacerlo.

Lo que vuelve particularmente singular el escenario de Wadith Manzur es que la detención ocurrió antes de la posesión. Es decir, el sistema colombiano tiene precedentes de congresistas detenidos ya en ejercicio, pero casi ninguno sobre alguien que busque posesionarse estando en prisión.

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