El electo senador conservador Wadith Manzur compartirá lugar de detención con EPA Colombia

Fue trasladado a Bogotá desde Montería y la Corte Constitucional dio orden de trasladarlo a la Escuela de Carabineros y a Karen Manrique la mandaron al Buen Pastor

El mayor elector de Córdoba Wadith Manzur quien celebró junto a su papá Julio Manzur su gran votación que le permitía pasar de la Cámara al Senado estará desde esta semana detenido en Bogotá. Está acusado por la Corte Suprema de justicia, decisión que tomaron dos conjueces Alfredo Rey y Javier Fonseca. Por el presunto delito de cohecho en la desviación de dineros de la Unidad de Gestión de Riesgos. Se entregó en Montería pero pagará su detención en la Escuela de Carabineros de la Policía en el Centro de Bogotá, una guarnición policial con amplias áreas verdes, que no es un centro de reclusión convencional y es el que buscan congresistas, funcionarios públicos o personas de renombre público para pagar detenciones intramurales. Manzur lo logró.

Allí fue trasladada EPA, cuyo nombre es Daneydis Barrera, quien paga una condena de 5 años por daños a las estaciones de Transmilenio en medio del Estallido Social contra el presidente Iván Duque. En Carabineros también estuvo recluido el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno, quien falleció en febrero de 2023 mientras cumplía su condena a 12 años. En ese espacio han pasado igualmente figuras como Antonio Guerra de la Espriella y la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, todos vinculados en su momento a procesos judiciales de alto perfil. La suerte de la representante Karen Manrique, quien fue reelegida por una de las curules de paz, a pesar de pertenecer a un grupo político tradicional, fue distinta. Irá directo a la cárcel de mujeres del Buen Pastor donde se encuentra otra de las sindicadas por la corrupción del Unidad de Gestión del riesgo, la boyacense del Partido Verde Sandra Ortiz.

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Ambos congresistas están acusados por presuntos actos de cohecho. Según la investigación, habrían recibido pagos de dineros para atender las tragedias naturales del país a cambio de respaldar proyectos del Gobierno Petro en la Comisión de Crédito Público. La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia consideró que existían suficientes elementos para imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad.

La trayectoria de Manzur añade una capa adicional a la lectura política del caso. Es heredero de una estructura de poder consolidada en Córdoba, hijo de Julio Manzur, y parte de una dinastía que ha mantenido influencia durante años en esa región.

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Ambos hacen parte de la lista más reciente de capturados por el escándalo que más ha golpeado al Gobierno del presidente Gustavo Petro. Antes de ellos, la justicia ya había ordenado la detención de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, también vinculados a las irregularidades en la UNGRD y en el Instituto Nacional de Vías.

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Por instrucción del Inpec, ambos exfuncionarios fueron privados de la libertad por orden en su caso la emitió el Tribunal Superior de Bogotá. Al igual que Manzur los dos exministros fueron detenidos en guarniciones policiales. Bonilla fue trasladado a la Escuela de estudios superiores de la Policía, Cespo Y el liberal petrista Velasco fue trasladado a la escuela de Carabineros, pero de la ciudad de Cali.

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