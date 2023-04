La guerra sigue, ¿dónde están los indignados cuando realmente importa?

Lo que más entristece es que Europa no ha mostrado su supuesto liderazgo moral. Han brillado por su ausencia las manifestaciones en contra de la guerra

Daniel Cabarcas

abril 28, 2023

Tras un año de guerra, las atrocidades de Putin en Ucrania se volvieron paisaje. Con la cadencia que ha tomado la guerra, podría durar años. El conflicto escala lentamente, Putin compromete cada vez más su futuro en la guerra, mientras la OTAN aporta un nuevo juguete al arsenal ucraniano, y los ucranianos apenas se defienden.

Mientras tanto la guerra ha evidenciado de nuevo la dependencia de Europa en los EE. UU., tanto militar como diplomáticamente. Es patético ver al gobierno alemán, como un niño asustado, esperando que EE. UU. dé el primer paso para vender tanques a Ucrania.

Sin embargo, lo que más entristece es que Europa no ha mostrado su supuesto liderazgo moral. Han brillado por su ausencia las manifestaciones en contra de la guerra. No se ven los indignados que condenaban vehementemente que sus gobiernos rescataran bancos; tampoco los furiosos independentistas catalanes o escoceses; no hay rastro de los enfurecidos activistas del clima, ni de los defensores o los detractores del Brexit; Y los manifestantes franceses están muy ocupados quemando su país por dos años de jubilación.

Podría ser un sentimiento de impotencia. ¿De qué sirve protestar en París para frenar una guerra en Ucrania? Sin embargo, los grandes movimientos de cambio en la historia siempre partieron de situaciones imposibles.

Puede ser que no sea importante. ¿En qué nos afecta otra guerra más en Europa oriental? Este argumento desconoce la realidad de que el país más grande de Europa está en guerra con Rusia, gran potencia atómica, y enemigo estratégico de buena parte de Europa a través de la OTAN.

Quizás la realidad es más simple y al mismo tiempo triste. Cada uno de esos grupos vive sus pequeñas realidades o sus inverosímiles utopías sin el más mínimo interés por los problemas reales de Europa.

Es imperioso recordar el poder de las grandes manifestaciones no violentas. Occidente ha desarrollado una cultura política que permite a la sociedad civil propiciar grandes cambios. Ejemplos destacados del siglo XX incluyen la independencia de la India, el fin de la guerra de Vietnam, y el fin del Apartheid.

Pero las manifestaciones se desgastan por el abuso y el mal uso. Su impacto se va mermando por las reiteradas protestas que piden cada vez cambios más pequeños. Pierden legitimidad, cuando toman un color político y pretenden suplantar otros mecanismos democráticos.

Imagino la toma del Dombass. Decenas de miles de jóvenes europeos, salen de la comodidad de sus burbujas del bienestar, y en lugar de emborracharse en los festivales de verano, convergen en la zona de guerra, exigiendo el fin a la guerra. Los civiles, atrapados en la zona de conflicto, los reciben con los brazos abiertos. La gran cantidad de manifestantes obliga a los ejércitos a frenar sus acciones bélicas. Moscú no puede ocultar más lo que está pasando entre sus ciudadanos. La presión civil que se genera al interior de Rusia y Ucrania es tal, que ambos gobiernos se ven obligados a sentarse a negociar. El abrupto fin de la guerra deja un precedente que hace más difícil otras guerras en Europa en el futuro.

Por supuesto que es un sueño, pero es uno que amerita ser soñado y alimentado…