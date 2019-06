La guerra en Colombia, ¿conflicto o negocio?

Además de la enorme corrupción, la desproporcionada desigualdad entre ricos y pobres y el temible fenómeno del narcotráfico, uno de los factores que más ha estropeado a Colombia a través de los años ha sido la cruel y desmedida guerra que ha existido desde hace más de medio siglo entre el Estado, los grupos subversivos y las autodefensas, la cual, ha acabado con millones de vidas, ha dejado a miles de personas sin hogar y ha condenado a la mayoría de los colombianos a vivir en un estado de pánico. No obstante, y pese a las heridas que ha causado dicha contienda en el país, pareciera que no todos los colombianos conciben la violencia como una tragedia. Ciertos personajes se han propuesto durante los últimos años a exterminar cuanta semilla de paz exista, ¿será que para ellos la guerra no es un conflicto?

Según un artículo publicado por el diario BBC News, el conflicto armado interno vivido en Colombia ha sido el más violento y duradero del hemisferio occidental, si bien, desde hace más de 50 años, los grupos subversivos se han dedicado a desangrar el país, dejando una cifra de aproximadamente 260 mil muertos, decenas de miles de desaparecidos y más de 7 millones de desplazados, eso sin hablar de los incontables secuestros y violaciones. Una historia bastante catastrófica para un país tan pequeño, historia que ha sido escrita de la manera más “cómoda” posible y que ha optado por dejar a algunos personajes muy importantes en un segundo plano, a la sombra del olvido, tanto que ni los mismos colombianos los toman muy enserio; los paramilitares, quienes nacieron con el propósito de frenar las actividades terroristas de los guerrilleros, pero que con el paso del tiempo se fueron convirtiendo en el aliado más vigoroso de la élite dominante de país, ya no solo para atacar a los subversivos, sino a cualquier persona que tenga ideales diferentes a el gobierno o se oponga a este.

Publicidad

A pesar de los acuerdos de paz que se lograron en La Habana hace un par de años entre la guerrilla de las Farc y el Estado, el país sufre actualmente uno de los episodios más violentos de los últimos años, pues solo en lo que ha transcurrido del 2019, han sido asesinados más de 60 líderes sociales, periodistas, cineastas y campesinos a manos de los paramilitares. Algo que resulta bastante curioso si se observa desde la perspectiva que los principales medios de comunicación de Colombia, al servicio de los poderosos, les han expuesto a los ciudadanos, ¿acaso no eran las Farc los principales enemigos del país? Además, algo que resulta más misterioso aún es que la mayoría de aquellas víctimas que ha dejado esta primera mitad de año tienen un factor en común: es que realizaban trabajos sociales, en pro de la comunidad, de la paz, se oponían a él régimen y en algunos casos exponían la verdad que muchos no se atrevían a hablar. Todos los requisitos para ser tachados de “guerrilleros”, “comunistas” o “castrochavistas”.

Publicidad.

Estos últimos acontecimientos que han ocurrido en el país permiten esclarecer oscuros y deplorables hechos que han conmovido a el país y de los que hasta hace poco no se sabía mucho, como el genocidio del partido político Unión patriótica, las masacres ocurridas en Antioquia a finales de los 90, los falsos positivos, el homicidio de personalidades importantes y trascendentales en la historia como; Jaime Garzón, Luis Carlos Galán, Álvaro Gómez Hurtado, Carlos Pizarro, Bernardo Jaramillo Ossa, entre otros, los cuales, no solamente han sido consecuencia de un conflicto, tal como lo han presentado, sino de un negocio del cual se han beneficiado desde los empresarios más poderosos del país y los grupos políticos convencionales, hasta las potencias mundiales como Estados Unidos, quienes, más que un lucro monetario, buscan dominar y controlar a un país entero.

Es probablemente por dicho motivo que temas como los tratados de paz o la JEP (Justicia Especial para la Paz) suponen un gran problema para estos “mercaderes de la guerra”, a los cuales la paz o el bien común de los colombianos los dejaría sin herramientas para seguir manipulando y dirigiendo el Estado a su conveniencia. Por tal razón, es inminente que cualquier semilla de paz o de verdad sea exterminada o masacrada bajo un “criterio social”, que no les cause ningún conflicto y les permita continuar con su productivo negocio.

Si encuentras un error de sintaxis, redacción u ortográfico en el artículo, selecciónalo y presiona Shift + Enter o haz clic acá para informarnos. ¡Muchas gracias!