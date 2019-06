¡Voy a demandar a Netflix!

Gracias a una comida que me cayó muy mal, terminé quedándome en la casa y sumergiéndome en Netflix a ver qué encontraba. Y como varias veces me ha pasado, que me la paso una hora mirando títulos y termino viendo nada, cogí lo primero que salió. Dentro de la última temporada de Black Mirror (serie de ficción futurista, con algunos episodios que me gustaron mucho, pero con otros menos afortunados) apareció en mi pantalla, como primera propuesta, un capítulo llamado Rachel, Jack and Ashley Too.

Al terminar de verlo solo me quedó el pensamiento de cómo demandar a Netflix por esa 1:07:01 perdida de mi valiosa vida. Desde que veía cuando era pelao las telenovelas mexicanas y venezolanas, no había visto reunido en un solo lugar tanto cliché y lugar común. Empezando por la historia repetida una y otra vez de la adolescente gringa que llega a un nuevo colegio y nadie le habla, el papá inventor fracasado a lo Querida encogí a los niños, y la hermana underground, deprimida por la muerte de la mamá. Para completar el escenario de clichés gringos, está la cantante de pop juvenil Ashley O, aburrida con la fama, deprimida en su mansión y mamada de la manipulación de la tía manager, quien se rebela y decide no caminarle más a su tía y a su grupo de cómplices malvados (incluido el gigantón con poco cerebro, apodado, en un despliegue de creatividad insuperable, “Oso”).

Durante una hora y pico asistimos a una tenaz lucha del guionista contra la inteligencia y la creatividad, con resultado a favor del guionista y en contra de los pobres idiotas que decidimos ver este esperpento de capítulo. A los poco originales personajes se une una historia predecible, donde lo único que cohesiona esta historia con las demás de Black Mirror es una muñeca con inteligencia artificial, inspirada en la cantante y que se convierte en la mejor amiga de la adolescente solitaria, provocando los celos de la otra hermana (no se entiende por qué los celos y la rabonada con la muñeca si nunca determinó a la pobre china). La historia de las hermanas, que creo merecía algo mejor, termina siendo apoyo y excusa para resolver el problema de la cantante, quien como ya había contado termina revelándose a la tía y esta, apoyada en sus secuaces, la deja en coma y extrae las canciones de su mente para crear una Ashley virtual y seguir ganado el billete. A lo Hollywood, la historia termina con persecución policial, con pasadas de semáforo en rojo e irrupción en el lugar donde la tía mala iba a hacerle la vuelta. Mi consejo: no le pierdan tiempo, pero si les gusta lo cliché, háganle, sin asco, que hasta de pronto les gusta.

