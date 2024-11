La gira que pondrá a Linkin Park de nuevo en un escenario colombiano; no demorará ni un año su regreso

.Publicidad.

No ha pasado ni una semana de que Linkin Park terminó la primera parte de su gira, que originalmente tenía sólo seis fechas y con Bogotá como única ciudad latinoamericana, y la agrupación estadounidense ya anunció más de 50 fechas para el 2025. La más esperada por los colombianos será el 26 de octubre, nuevamente en la capital.

En las últimas semanas, muchos fanáticos latinoamericanos de Linkin Park gastaron sus ahorros en viajar a Bogotá, o a Sao Paulo, ciudad donde se presentaran en pocas horas. Creyendo que sería la única posibilidad que tendrían de verlos en el continente, pero afortunadamente hay otra fecha disponible para quienes no pudieron asistir el pasado lunes 11 de noviembre al Coliseo Med Plus de la ciudad.

..Publicidad..

| Lea más: Así será la gira de Linkin Park que pasará por Bogotá; boletas en Taquilla Live

...Publicidad...

Allí dieron un set de más de dos horas que contó con clásicos como "In The End", "One Step Closer", "Somewhere I Belong" o "The Catalyst" entre muchos otros, además de varias canciones de su nuevo disco de estudio, el primero con la vocalista Emily Armstrong que llegó en reemplazo del fallecido Chester Bennington, y que tiene canciones como "Heavy Is The Crown", "Over Each Other" o "The Emptiness Machine".

....Publicidad....

El próximo 15 de noviembre la agrupación también lanzará su esperado disco llamado From Zero, donde están incluidas estas junto a otras ocho canciones. Fue producido por la propia banda, con una participación mayoritaria del cantante y rapero Mike Shinoda, quien durante la época de Bennington en el grupo hacía las veces de voz acompañante.

Linkin Park es una de las bandas de rock más exitosas de la historia, además de tener una múltiple cantidad de tiempo, tienen dos de los álbumes de rock más vendidos de la historia: su debut Hybrid Theory y su segundo disco Meteora, entre ambos suman más de 25 millones de discos físicos vendidos. Pero en 2017, su cantante Chester Bennigton se suicidó por ahorcamiento en su casa de Los Ángeles, lo que hizo que la banda frenara sus proyectos por los siguientes siete años.

La gira de 2025 también los traerá por otros países de la región como Argentina, Chile, México y Perú, que no visitaron en la primera etapa de conciertos programada para el segundo semestre de este año en curso.

Fechas en Estados Unidos, Europa y Asia también hacen parte del cartel que revelaron la banda y Live Nation, la productora de conciertos más grande del mundo que hace años compró una parte de Páramo Presenta.

| No se pierda: Linkin Park en Colombia: la banda hizo Sold Out en preventa