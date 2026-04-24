- La gigante Unilever logró que Mercado Libre impulse la venta de sus productos en su plataforma

Doménico Barbato y Renato Banhara hicieron un acuerdo para que su robusto portafolio de jabones, detergentes y comida tenga un espacio propio

El Ingeniero Electrónico de la Universidad Javeriana Doménico Barbato, quien es especialista en Mercadeo Estratégico del CESA, tiene un MBA de la Universidad ICESI y un Master of Management de la Universidad de Tulane, New Orleans, es el puente en el acuerdo al que acaban de llegar dos pesos pesados: Unilever y Mercado Libre.

En medio de negociaciones con la peruana Alicorp para desprenderse de su negocio de cuidado del hogar en Colombia y Ecuador, la multinacional británica Unilever movió otra ficha clave en su estrategia regional: cerró un acuerdo con el gigante del comercio electrónico Mercado Libre.

El trato, más allá de lo comercial, tiene nombres propios. De un lado aparece Doménico Barbato, ingeniero electrónico con más de una década en Unilever, donde llegó a ser Customer Development Director en Colombia. Su hoja de vida también incluye un paso relevante por Juan Valdez como vicepresidente de Marketing y Comercial, antes de aterrizar en Mercado Libre.

Doménico Barbato (chaleco verde), junto al equipo de Mercado Libre Colombia

En la otra orilla está Renato Banhara, un brasileño con más de 29 años de trayectoria en Unilever y actual gerente general para la región Andina desde enero de este año. Su perfil, curtido en operaciones multinacionales, lo ha puesto al frente de los movimientos estratégicos que hoy adelanta la compañía en América Latina. No sería extraño que, en algún momento, ambos ejecutivos hayan coincidido dentro de la misma organización.

Renato Banhara

El acuerdo entre las dos compañías permitirá la apertura de una tienda oficial de Unilever dentro de la plataforma de Mercado Libre, un paso con el que la multinacional busca fortalecer su presencia digital en el país y ampliar el alcance de su portafolio en categorías como cuidado personal, hogar, alimentos y belleza.

|Le puede interesar Los chinos no lograron aterrizar en Colombia con sus materiales de construcción

Pero la apuesta no se queda solo en lo digital. Detrás de esta expansión hay una infraestructura que respalda la operación. En Palmira, Unilever inauguró en 2023 una de sus plantas más ambiciosas en la región, con una inversión superior a los 105.000 millones de pesos. El proyecto no solo incluyó la construcción de la fábrica, sino también la ampliación de su centro logístico, clave para consolidar su operación en el suroccidente del país.

Hun de Unilever en Colombia

Este complejo se ha convertido en uno de los principales hubs de la compañía en América Latina, ubicándose como el cuarto más grande entre los 26 que tenía la empresa en la región. Desde allí se producen líneas completas de productos que van desde alimentos hasta cuidado personal y del hogar, con marcas ampliamente posicionadas en el mercado colombiano.

La planta cuenta con 51 líneas de producción y la capacidad de fabricar hasta 918 referencias distintas. En términos de volumen, puede alcanzar cerca de 180.000 toneladas anuales, incluyendo productos de marcas como Fruco, Fab y Savital.

El desarrollo de este proyecto estuvo liderado por Rodrigo Sotomayor, quien hoy encabeza la operación de la compañía en Centroamérica y el Caribe, cargo que asumió en noviembre de 2023. Con una extensión cercana a los 90.000 metros cuadrados, la planta opera con cerca de un 85 % de proveedores nacionales y abastece no solo el mercado local, sino también exportaciones a 16 países de Suramérica, Centroamérica y el Caribe.

La misión de Mercado Libre para llevar los productos de Unilever a toda Colombia

Con esta integración, el reto logístico recae en Mercado Libre y en la operación que lidera Doménico Barbato en Colombia. El objetivo es claro: lograr entregas en menos de 48 horas en las principales ciudades del país, aprovechando una red que ya tiene presencia en 31 de los 32 departamentos.

La alianza se suma a un contexto de expansión agresiva por parte de la plataforma argentina, que recientemente anunció una inversión de 600 millones de dólares para acelerar su crecimiento en Colombia, uno de sus mercados estratégicos en la región.

Y no es el único movimiento reciente. Mercado Libre también selló una alianza con L'Oréal Groupe para lanzar “Belleza Libre”, una iniciativa enfocada en potenciar el crecimiento del segmento de belleza en el comercio digital. La decisión responde a cifras concretas: esta categoría creció un 27 % durante 2025, consolidándose como una de las más dinámicas dentro del e-commerce.

Mientras tanto, Unilever sigue moviendo piezas a nivel global. Además de las conversaciones con Alicorp, se ha conocido que la compañía evalúa la posible venta de su división de alimentos, un negocio que podría estar valorado en cerca de 33.000 millones de dólares. Entre los interesados aparece McCormick & Company, reconocida mundialmente por su portafolio de especias, condimentos y productos de consumo masivo.

Así, entre acuerdos regionales y decisiones estratégicas globales, Unilever redefine su presencia en mercados clave como el colombiano. Y en ese tablero, la alianza con Mercado Libre no es un movimiento menor: es una apuesta por el canal digital en un país donde la logística y la cobertura siguen siendo determinantes para ganar terreno.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios..