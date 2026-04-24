Los chinos no lograron aterrizar en Colombia con sus materiales de construcción

Tres hermanas paisas dueñas de Deli Repostería frenaron la pretensión de Deli Group que buscaba competir con tintas ,barnices y pinturas en el mercado colombiano

La empresa china Deli Group, uno de los conglomerados más grandes de Asia en la manufactura de herramientas, buscó registrar una nueva marca en Colombia. Su objetivo era inscribir el nombre “Deli” ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), pero, lo que parecía un trámite rutinario terminó convirtiéndose en una disputa con una marca tradicional colombiana.

En China, Deli Group se ha consolidado en la fabricación de herramientas manuales, eléctricas, de jardinería y productos de hardware. No obstante, su apuesta en Colombia era diferente: pretendían ingresar al mercado con tintas de imprenta, pinturas y barnices, ampliando así su presencia en nuevos segmentos.

El proceso no debía traer mayores sorpresas y, aunque Diego Sánchez, empresario con el permiso de importación de la marca en Colombia, desde 2022, tiene el visto bueno para traer los productos chinos, se encontró con un obstáculo inesperado: Dyval S.A., una empresa con fuerte arraigo en Antioquia.

Para el grupo Dyval S.A., operador de la marca Deli Repostería, la matrícula de “Deli” por parte de Deli Group representaba un riesgo claro sobre uno de sus productos más representativos, porque bajo ese nombre comercializan tortas, ponqués y panes que forman parte de la identidad que han construido durante los últimos 40 años, durante los que han logrado consolidarse en el mercado colombiano.

Crédito: @delirespoteria

Deli Repostería fue creada por tres hermanas paisas —Susy, Merdy e Ivonne—, quienes decidieron convertir su talento culinario en un negocio. Según quienes las conocieron, sus preparaciones destacaban por su sabor inigualable, lo que las llevó a apostar por el emprendimiento.

El primer local abrió en 1983 en el Centro Comercial San Diego, en Medellín. En ese momento, las tres fundadoras asumían todas las labores del negocio. Con el paso del tiempo, la empresa comenzó a crecer gracias a la acogida que tuvieron sus productos, en especial la torta de chocolate, que se convirtió en uno de sus productos insignia.

Hoy, Deli Repostería cuenta con cerca de 50 puntos de venta en ciudades como Bogotá y Medellín, además de una red de empleados en todo el país. Aunque no es una multinacional, su trayectoria la posiciona como un actor relevante en el sector de la repostería tradicional en Colombia.

La historia de Deli Group

El Condado de Ninghai se caracteriza por sus empresas de equipos de fundición a presión, artículos de papelería y productos para exteriores

El condado de Ninghai, en la provincia de Zhejiang, China, es reconocido por su actividad industrial en sectores como la fundición a presión, la papelería y los productos para exteriores. Allí nació Deli Group en 1981, fundada por los hermanos Lou Fujun y Lou Fuan.

En sus inicios, la empresa era un pequeño taller de plásticos y hardware llamado Ninghai Xinling Hardware Factory. Su desarrollo coincidió con un momento crucial en la historia de China: el inicio de la era de “reforma y apertura” impulsada por Deng Xiaoping.

Aunque Xiaoping nunca ocupó formalmente la presidencia ni la secretaría general del Partido Comunista, sí ejerció como líder de facto del país. Su visión transformó la economía china, pasando de un modelo centralmente planificado a uno socialista de mercado.

Las reformas incluyeron la descentralización económica, el impulso a sectores clave como la agricultura, la industria, la defensa y la ciencia, así como la creación de Zonas Económicas Especiales para atraer inversión extranjera. Este entorno permitió el crecimiento de empresas privadas como Deli Group.

En 1988, la compañía lanzó su primer producto de papelería y, en 1995, adoptó oficialmente el nombre “Deli”, enfocándose en ese sector. La creciente demanda de productos de oficina, especialmente por parte de empresas estatales, impulsó su expansión.

Con el paso del tiempo, Deli Group implementó una estrategia de diversificación y expansión internacional. Actualmente, cuenta con más de 16.000 empleados, múltiples fábricas y presencia en distintos mercados alrededor del mundo.

La empresa llegó a Colombia en 2022, inicialmente con un portafolio de cerca de 120 productos, una pequeña parte de los más de 9.000 que maneja a nivel global. Su plan era crecer de manera gradual en el país.

La última expansión de Deli Group

El siguiente paso en su estrategia fue registrar la marca “Deli” ante la SIC. Sin embargo, el proceso se complicó debido a la existencia de Deli Repostería, una empresa que, aunque más pequeña, cuenta con un posicionamiento sólido en el mercado local.

Actualmente, Deli Repostería tiene cerca de 50 puntos de venta en Bogotá y Medellín, lo que demuestra que no se trata de un emprendimiento emergente, sino de una compañía consolidada en su nicho.

Durante el trámite, los abogados de la empresa china argumentaron que la palabra “Deli” es de uso común y, por lo tanto, no puede ser apropiada de forma exclusiva. Además, señalaron un supuesto abandono de la marca por parte de Dyval S.A., lo que, en su opinión, permitiría su registro.

Tras analizar los argumentos de ambas partes, la Superintendencia de Industria y Comercio decidió negar, en primera instancia, el registro de la marca “Deli” a Deli Group.

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