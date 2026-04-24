- La rebelión del director de la Biblioteca Pública Piloto contra Fico Gutiérrez por el libro del M-19

El alcalde de Medellín no consiguió frenar la presentación y se impuso la convicción del director Esteban Giraldo que recibió el apoyo de la red de bibliotecas

La interferencia del alcalde de Medellín a través de un trino en el que intentó frenar el lanzamiento del libro El M-19: de la guerra a la política, le salió cara en términos de su prestigio como dirigente. La red de bibliotecas públicas de Colombia se expresó enérgicamente respaldando al director de la Biblioteca Pública, Piloto Giraldo, donde se había programado la presentación y que

se empeñó en realizar en contravía del Alcalde.

El trino del alcalde Fico Gutiérrez fue tajante: “nos permitimos informar que el evento no cuenta con autorización para ser realizado y ha sido cancelado”, refiriéndose al lanzamiento de un libro sobre los orígenes del M-19 organizado por la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. Decía eso y mucho más, entre otras cosas, que el evento era apología política y que tenía un evidente carácter político.

El M-19: de la guerra a la política es un libro que cuenta cómo nació el M-19 y cómo se desarrolló el grupo insurgente, escrito por Jaime Rafael Nieto López —profesor y sociólogo—.

La actividad de lanzamiento estaba prevista para el 22 de abril en la BPP pero, el alcalde trinó que el evento se cancelaba poco antes de que iniciara, cuando ya los asistentes estaban en el auditorio. Entre los motivos para cancelar la cita, el alcalde señalaba que “en Medellín nunca tendrá espacio la apología al terrorismo”. Bajo esa lógica, hablar del M-19 y de su historia implicaría, según el mandatario, una forma de homenaje a un grupo que se alzó contra la ley.

La reacción de la Biblioteca Pública de Medellín

Esteban Giraldo

Foto Archivo Particular

Tras la decisión de la Alcaldía de Medellín y el comunicado emitido el pasado 22 de abril, la Biblioteca Pública Piloto —que es autónoma en sus decisiones con respecto a los libros y actividades que promueve— decidió continuar con el evento del libro. En la dirección de la BPP se encuentra el funcionario Esteban Giraldo Gómez, quien respaldó la realización del conversatorio.

Giraldo Gómez cuenta con estudios de pregrado en la Universidad de Antioquia, una maestría en Escrituras Creativas y un doctorado de la Universidad Carlos III de Madrid. En su experiencia laboral sobresale su trabajo como profesor en la Universidad Javeriana de Bogotá, así como su rol como asesor en la Escuela Superior de Administración Pública, cargo que ocupó antes de ser director de la Biblioteca Pública Piloto. Además, durante varios años fue contratista de la Universidad Nacional.

El funcionario asumió como director de la BPP en abril de 2024. Según sus propias palabras, el lugar no se encontraba en las mejores condiciones al momento de su llegada. Para dimensionar la situación, existían cerca de 240 goteras, múltiples problemas de humedad en distintas áreas y buena parte del archivo debía ser protegido con plásticos para evitar su deterioro.

Una parte clave de la gestión de Giraldo ha sido la puesta en funcionamiento de la Sala Antioquia. En este espacio, desde hace cerca de 40 años, existe un compromiso por conservar archivos de instituciones, dependencias y del distrito de Medellín, con el propósito de preservar la memoria histórica del departamento. La Sala Antioquia representa un esfuerzo por resguardar documentos y garantizar el acceso a la historia regional.

Otra línea fundamental del trabajo del funcionario ha sido la promoción de la cultura. En este ámbito se incluyen actividades como el lanzamiento de libros y conversatorios, que buscan fomentar el debate y la circulación de ideas. Bajo esta lógica, la BPP tiene la facultad de decidir qué obras difundir dentro de sus espacios, en coherencia con su misión cultural y educativa.

Difusión de la cultura en Medellín y Antioquia

La Biblioteca Pública Piloto cumple un papel central en la difusión de la cultura en Medellín y Antioquia. En la ciudad, es la cabeza del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín y, a nivel nacional, forma parte de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de Colombia.

Dentro de los objetivos de esta red se encuentra la promoción de la lectura, la escritura y el intercambio de ideas. En esencia, las bibliotecas buscan garantizar el acceso gratuito a la información y al conocimiento para todos los ciudadanos, consolidándose como espacios de formación, reflexión y participación.

En medio de este panorama de promoción cultural y acceso al conocimiento, la decisión de la BPP de apoyar el lanzamiento del libro de Nieto López se inscribe en su misión institucional. Sin embargo, el episodio también ha abierto un debate más amplio sobre los límites entre la memoria histórica, la libertad de expresión y la interpretación del pasado en espacios públicos.

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