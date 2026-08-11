- La gigante American Airlines pone a un colombiano al mando de su operación en cinco países de América Latina

Desde Miami, Camilo Martelo, con más de 20 años de experiencia en empresas aéreas, manejará 11 estaciones en Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Guyana

Durante más de dos décadas, Camilo Martelo ha construido su carrera alrededor de una industria en la que cada minuto cuenta. Operaciones aeroportuarias, seguridad, servicio al cliente y gestión de aerolíneas han marcado un recorrido que ahora lo lleva a uno de los cargos más importantes de su trayectoria: desde Miami, estará al frente de las operaciones de American Airlines en el norte de Sudamérica.

Camilo Martelo

La aerolínea acaba de nombrarlo gerente senior de Operaciones para esta región, una posición desde la que tendrá bajo su responsabilidad 11 estaciones en cinco países: Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Guyana.

El desafío de Camilo Martelo será competir en un mercado aéreo latinoamericano en plena expansión, con rivales como Avianca, LATAM, Copa, Delta y United. American Airlines opera estaciones en Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Guyana, que en la temporada de invierno de IATA pueden superar los 150 vuelos semanales.

Martelo llega a un mercado en crecimiento. La demanda de pasajeros de las aerolíneas latinoamericanas creció 10,5 % interanual en mayo de 2026 y 3,5 % en junio, mientras American llega a 100 destinos en México, el Caribe y América Latina. Su reto será mantener seguridad, puntualidad y experiencia del cliente mientras gana participación en una región cada vez más competida.

Además, su trabajo irá mucho más allá de coordinar vuelos. Martelo deberá liderar iniciativas relacionadas con el desempeño operativo, los estándares de seguridad y la experiencia de los pasajeros en una de las regiones que conecta a American Airlines con buena parte de Sudamérica.

La dimensión de la operación ayuda a entender el tamaño del reto. Durante la temporada de invierno de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), las estaciones que estarán bajo su órbita concentrarán los vuelos.

De Spirit Airlines a American Airlines

El camino de Martelo hasta este nuevo cargo comenzó mucho antes de llegar a American Airlines. El ejecutivo acumula más de 20 años de experiencia en la industria de la aviación y ha pasado por diferentes áreas de la operación aeroportuaria y de las aerolíneas.

Antes de incorporarse a American, estuvo vinculado a Spirit Airlines, donde llegó a dirigir las operaciones de la compañía en Florida, Latinoamérica y el Caribe. Allí, estuvo al frente de asuntos relacionados con el desempeño de las operaciones, las relaciones con proveedores y los vínculos con autoridades gubernamentales y aeroportuarias.

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Su experiencia también lo llevó a participar en espacios de discusión de la industria. En 2023, por ejemplo, hizo parte del IATA Aviation Day Bogotá, donde habló sobre infraestructura aeroportuaria, sostenibilidad y accesibilidad junto a representantes del sector aéreo colombiano.

Ahora ese recorrido cambia de compañía, pero no de escenario. En el verano de 2026, American Airlines proyectó más de 220 vuelos semanales hacia 14 destinos en Sudamérica, además de más de 200 vuelos semanales a 10 destinos de Centroamérica y más de 1.000 vuelos semanales a 44 destinos del Caribe.

La operación que estará directamente bajo la responsabilidad de Martelo hace parte de esa estructura internacional.

Una operación con fuerte conexión con Colombia

Para Colombia, el nombramiento tiene una lectura particular. American Airlines mantiene conexiones Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla hacia diferentes destinos de su red. Miami es uno de sus principales puntos de conexión.

Martelo tendrá ahora que coordinar precisamente buena parte de esa operación regional, buscando que los equipos de los cinco países trabajen bajo los estándares de seguridad, servicio y desempeño de la compañía.

Su llegada se produce además en medio de una renovación del liderazgo regional de American Airlines. En junio, Pascual Álvarez, otro ejecutivo colombiano con más de 20 años de experiencia en aviación, asumió la dirección general de Operaciones para Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.

Álvarez destacó la experiencia internacional y el liderazgo de Martelo al anunciar su llegada al equipo.

Así, el nuevo cargo no solo representa un ascenso para un colombiano dentro de una de las principales aerolíneas estadounidenses. También pone a Martelo frente a una operación que atraviesa cinco países, 11 estaciones y más de 150 vuelos semanales, en una región clave para la conectividad de American Airlines con Sudamérica.

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