- Una abogada externadista poco conocida que logró la libertad de Luis Fernando Velasco

La defensa de Rosa Elena Suárez ante la Corte Suprema de justicia le permitirá al exministro defenderse en libertad después de 7 meses de detención

El exministro del Interior Luis Fernando Velasco recuperó su libertad luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolviera una tutela presentada por su defensa, encabezada por la abogada Rosa Elena Suárez. La decisión determinó que Velasco no debe permanecer privado de la libertad. Sin embargo, el exministro seguirá respondiendo por las acusaciones de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.

Suárez, abogada egresada de la Universidad Externado de Colombia, asumió la defensa de Velasco en diciembre de 2025. Su trayectoria combina experiencia en la Fiscalía, la Procuraduría, la academia y la propia Corte Suprema, un recorrido que ahora queda ligado a uno de los procesos más sensibles derivados del escándalo de la UNGRD.

Dicho escándalo estalló en 2024 por irregularidades en la compra de carrotanques para llevar agua a La Guajira. La investigación reveló un presunto entramado de contratos y sobornos que involucró a funcionarios y congresistas.

En el escándalo de la Ungrd se estima que cerca de 1 billón de pesos de recursos fueron movidos en diversos contratos Foto: Ungrd

El caso terminó comprometiendo a altos funcionarios del Gobierno Petro y derivó en procesos penales vigente contra varios de los involucrados, entre ellos Luis Fernando Velasco, cuya medida de aseguramiento fue dejada sin efecto por la Corte Suprema en agosto de 2026, sin que ello implique el cierre de la investigación ni un pronunciamiento sobre su responsabilidad.

Por su parte, la jurista trabajó durante cerca de una década en la Fiscalía General de la Nación. Ingresó en 2000, cuando Alfonso Gómez Méndez estaba al frente de la entidad, y se retiró a comienzos de 2010, durante la gestión de Guillermo Mendoza Diago. Allí, llegó a ser fiscal jefe de la Unidad Nacional Anticorrupción y ocupó otros cargos relacionados con la investigación penal.

Posteriormente, Suárez pasó por la Procuraduría General de la Nación, donde fue secretaria privada y asesora. También ha participado en la discusión pública sobre el acoso sexual en Colombia, con intervenciones orientadas a explicar las diferencias jurídicas entre acoso, acto sexual violento y abuso.

Su vínculo con el Externado se ha mantenido mediante la docencia y la investigación en el Departamento de Derecho Penal y Criminología. Además, ha ejercido como conjuez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema.

Uno de sus antecedentes más conocidos fue su participación como magistrada conjuez en el proceso contra Edmundo del Castillo, exsecretario jurídico de la Presidencia de Álvaro Uribe, por el caso de las “chuzadas”. En esa actuación hizo parte de la decisión que inicialmente impuso una condena de seis años de prisión.

Ahora, frente al caso de Velasco, Suárez ha centrado su defensa en cuestionar la solidez de las pruebas de la Fiscalía y la credibilidad de los testigos. El exministro fue señalado en el expediente de la UNGRD por Olmedo López, Sneyder Pinilla, Sandra Ortiz y María Alejandra Benavides. Según la acusación, Velasco habría coordinado la entrega de contratos públicos para obtener votos y respaldo legislativo en el Congreso.

Después de siete meses privado de mi libertad, reitero mi confianza en la justicia. La Sala Penal de la @CorteSupremaJ tuteló mi derecho al debido proceso y reconoció que fue vulnerado por quienes, en ese momento, ejercieron la función de control de garantías.

Siempre confié en… — Luis Fernando Velasco Chaves 🚩 (@velascoluisf) August 10, 2026

La libertad obtenida mediante tutela no cierra el proceso: abre una nueva etapa para la defensa de Suárez.

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