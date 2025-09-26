Recupere su celular robado, la policía de Bogotá devolverá 15 mil teléfonos que ha recuperado

Las autoridades han logrado recuperar 33 mil celulares robados que se encuentran en las estaciones de policía incautados en los distintos operativos

septiembre 26, 2025
El personero de Bogotá Andrés Castro Franco, anunció que, la policía metropolitana de Bogotá, el próximo mes de octubre de forma conjunta con la Secretaría de Seguridad del Distrito, iniciarán el proceso para la devolución de unos 15 celulares recuperados de los 33 mil que se encuentran en las distintas estaciones de policía de la ciudad. Estos dispositivos habían sido robados, pero los uniformados los ha incautados en los operativos adelantados por las autoridades.

celular

En mesas de trabajo convocadas por el organismo de control en las que participaron: la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana de Bogotá, donde hicieron una evaluación sobre los dispositivos que han sido recuperados por la policía. El Ministerio público logro en consenso con las autoridades que esos celulares que se encuentran en las estaciones, sean entregados a sus dueños.

Según Castro Franco, en los últimos años, la policía ha recuperados 33 mil celulares, a diario en Bogotá, las autoridades logran recuperar entre 10 y 20 celulares robados. El Personero Distrital hace un llamado a las personas que resulten afectados con el robo de su dispositivo, para que denuncien y en la medida que lo hagan, las autoridades puedan recuperarlo. Aseguró el funcionario que, el objetivo es mejorar la percepción de seguridad y dar una respuesta concreta a quienes fueron víctimas de los delincuentes.

El titular del órgano de control aseguró que, en principio se entregarán más de 7 mil celulares a sus respectivos propietarios que demuestren con el número de (IMEI), identificación del equipo móvil celular que es suyo. Según indico Castro, los ciudadanos pueden ingresar a la pagina de la Secretaría de Seguridad, donde encontraran un link donde pueden entrar con el número de IMEI, identifican el celular y allí mismo les indican en cual estación de policía se encuentra el dispositivo para que pueden acercarse a reclamarlo.

celular

En estos momentos, las autoridades están implementado una estrategia que les permita adelantar dicho proceso y lo anunciaran a la ciudadanía cuando esté listo, para entregar los primeros 7 mil dispositivos que fueron recuperados de los 15 mil que se devolverán en el mes de octubre.  

