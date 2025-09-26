Entre postres, startups y política: ¿A qué se dedican los hijos de María Fernanda Cabal?

El comentario de Luisa Fernanda Lafaurie Cabal en redes sociales levantó polvareda. La hija de la senadora María Fernanda Cabal y del ganadero José Félix Lafaurie sobre los trabajos que “no dan la milla extra” encendió un debate que rápidamente se salió de TikTok y pasó a Twitter, cruzó por Instagram e hizo cama en foros de opinión. Sus palabras, dirigidas a quienes se limitan a cumplir estrictamente lo pactado en un contrato, desataron una ola de críticas y memes que volvieron a poner su nombre y sobre todo sus apellidos en el centro de la conversación digital.

Este fue el mensaje: “Si tú eres de esas personas que te gusta estar como un burro mirando solamente para un lado y encajonada, perfecto, hay una cantidad de trabajos para ti que solamente tienes que hacer esto”, explicó en respuesta a un comentario en TikTok que cuestionaba el cargo que ofrecía bajo el nombre de community manager pero que respondía a más funciones. “A mí las personas que dicen ‘ay, es que esto no está en mi contrato’, chao. Porque es una persona que nunca va a dar la milla extra por absolutamente nada y si tú eres de esas, perfecto, hay trabajos para ti, puedes ser cajera en Oxxo”.

Por qué aún no está funando a Luisa postres?, esa vieja es digna hija de la cabal, que horror de gente, la típica explotadora laboral, con su típico póngase la 10 por esta empresa. Porque ella disque hace mucho en su "emprendimiento". pic.twitter.com/zadZkkwQd8 — fb (@LilianaFb3) September 24, 2025

El episodio volvió a despertar la curiosidad por la vida de los hijos de la senadora y del dirigente gremial José Félix Lafaurie, una familia que suele aparecer en la agenda política del país, pero cuyos descendientes han tomado rumbos distintos, muchos de ellos lejos de la política. Detrás de los apellidos resonantes, cada uno ha elegido caminos que van de la repostería a la arquitectura, pasando por la tecnología y, en el caso del menor, la militancia digital.

Luisa Fernanda, la protagonista de la polémica más reciente, es la cara visible de Luisa Postres, un emprendimiento de repostería que comenzó hace más de una década y que logró posicionarse en cadenas como Farmatodo y aplicaciones de domicilios. Aunque su negocio ha tenido éxito, la exposición pública también le ha traído retos: comentarios como el de esta semana han puesto bajo la lupa no solo sus decisiones como empresaria, sino la forma en la que maneja su relación con empleados y clientes. Su historia, sin embargo, refleja ese impulso emprendedor que parece atravesar a toda la familia.

El mayor de los cuatro hermanos, Santiago Lafaurie, eligió un camino que mezcla lo empresarial con la innovación tecnológica. Administrador de empresas del CESA, desde joven estuvo cerca del proyecto de Luisa, incluso como miembro de su junta directiva. Más tarde pasó por una consultora en Boston, y en la actualidad es cofundador de Hunty, una startup que usa inteligencia artificial para conectar empresas y candidatos de manera más eficiente. De perfil bajo en lo político y casi ausente en redes sociales, Santiago representa esa faceta discreta de la familia: la de quienes prefieren hacer su vida lejos del ruido al que ha estado acostumbrado en la familia.

Denisse Lafaurie, la tercera de los hermanos, optó por un camino más íntimo y creativo. Arquitecta y especialista en bellas artes por la Universidad de los Andes, ha explorado el mundo de la joyería y el diseño, pero su proyecto más personal se llama The Mom Coach, un consultorio dedicado a asesorar a padres sobre el sueño infantil. Con su emprendimiento busca dar soluciones prácticas a un problema que, quienes han tenido hijos pequeños, saben que puede ser una pesadilla cotidiana. Como Santiago, Denisse mantiene un bajo perfil político: redes sociales cerradas, pocas apariciones públicas, salvo algunos gestos de apoyo a sus padres.

El menor de todos, Juan José Lafaurie, decidió recorrer un sendero mucho más mediático, pero más alineado al activismo político de sus padres. Abogado javeriano, se instaló en Madrid, desde donde ha cultivado una presencia fuerte en redes sociales, desde donde sus miles de, que superan algo más de 150 mil [seguidores], le aplauden sus comentarios sobre la política nacional. Sus cuentas se han convertido en trincheras críticas hacia el gobierno del presidente Gustavo Petro y de ferviente apoyo a la candidatura de su mamá. Esta faceta tuitera le ha permitido ganarse una audiencia fiel, pero también lo ha vuelto blanco frecuente de críticas.

Cada uno de los cuatro hermanos ha construido una identidad propia, más allá de los apellidos que cargan. Y aunque la política atraviesa inevitablemente el relato familiar, lo cierto es que sus trayectorias reflejan intereses que van mucho más allá del Capitolio: una repostería en el norte de Bogotá, un startup tecnológico con proyección internacional, un consultorio que ayuda a familias a dormir mejor y un abogado que suena heredar la cuota política de la familia, con cuenta de X con miles de seguidores que marca tendencia en la discusión pública.

La polémica de Luisa, con todo y el revuelo que generó, no es más que un recordatorio de la manera en que el apellido Lafaurie-Cabal sigue generando conversación, incluso cuando no es la política el tema central. En un país donde las familias de la esfera pública suelen estar bajo la lupa, los hijos de la senadora y del dirigente gremial se mueven entre la discreción, el emprendimiento y la exposición mediática, construyendo carreras que, de una u otra manera, siempre terminan conectadas con el debate nacional.

