La frase que inmortalizó a John Lennon y hoy se pone de moda

“Vivimos en un mundo donde tenemos que escondernos para hacer el amor, mientras que la violencia se practica a plena luz del día.”

-John Lennon

Cuando en los años sesenta los jóvenes salieron a la calle exigiendo “hacer el amor y no la guerra” no fueron pocos los que escandalizados por la solicitud; se persignaban desconociendo el sentido real de esta consigna antiguerrerista en contra de la Guerra de Vietnam, conocida en este país como “Guerra de Resistencia contra Estados Unidos” porque sí, aunque durante toda la vida nos han dicho que solo existe una historia, la realidad es que hay como mínimo dos versiones de todo cuanto sucede.

Esta guerra, la más larga librada por Estados Unidos, sería perdida por ellos después de 20 años[i] en los cuales se calcula que murieron más de 3 millones de vietnamitas[ii] y 60.000 norteamericanos[iii].

Uno de los más fuertes y representativos críticos de la guerra entre Estados Unidos y Vietnam sería el para aquel entonces famoso Beatle, John Lennon, siendo considerado por algunos como el “último gran activista contra la guerra”[iv].

Cuando desposó a su famosa consorte, Yoko Ono, aprovecharían su fama para llamar la atención sobre este tema pasando su luna de miel en la cama, con medios de comunicación transmitiendo el minuto a minuto, una semana en Ámsterdam y otra en Montreal en marzo de 1969 como un acto de protesta que llamaron “Bed-Ins for Peace” –“En la Cama por la Paz”– al cual habían precedido con una protesta mediante carteles que colocaron en las ciudades más importantes de todo el mundo como Nueva York, Roma, Tokio, Atenas y Londres que decían “War Is Over (If You Want It)” –“La guerra ha terminado (si tú quieres)”–.

Su mensaje fue claro:

“…Pensamos que la paz solo se consigue por métodos pacíficos, y luchar contra el establecimiento con sus propias armas no es bueno, porque siempre ganan, y han estado ganando durante miles de años. Saben cómo jugar el juego de la violencia, y es más fácil para ellos cuando pueden reconocerte y dispararte”.

La fuerza del mensaje de Lennon y Ono llegaría hasta los cuarteles norteamericanos en Vietnam, afectando la motivación de los jóvenes seguidores del ícono que ahora se jugaban la vida develando el sinsentido de la guerra.

Los malos resultados de las tropas que llevarían a la derrota y posterior finalización de la guerra le fueron adjudicados a los artistas teniendo que evadir por años la persecución liderada por el entonces presidente Richard Nixon y llevada a cabo por el FBI, la cual abordan a profundidad los directores David Leaf y John Scheinfeld en su documental “The U.S. vs. John Lennon” –“Los Estados Unidos versus John Lennon”–.

Lennon era consciente del poder de sus palabras, así como de los riesgos que corren aquellos que se atreven a desafiar a los violentos:

“Mahatma Gandhi y Martin Luther King son grandes ejemplos de seres no violentos que murieron violentamente. Nunca puede funcionar eso. Somos pacifistas, pero no estoy seguro lo que significa cuando eres pacifista y eres disparado. No puedo entender eso”.

Sin embargo, no sería esta la causa de su asesinato el 8 de diciembre de 1980. Un obsesivo admirador a quien no nombraré (para no continuarlo engrandeciendo por su vil acto) asesinó al hombre, pero hizo nacer a la leyenda.

El legado de John Lennon ha trascendido hasta nuestro tiempo en el que resulta igualmente necesaria la defensa hasta la muerte de la paz, usando como inspiración himnos como Give peace a chance (Dale una oportunidad a la paz); Working class hero (Héroe de la clase trabajadora) o Power to the people (El poder para la gente) y especialmente Imagine (Imagina, 1971) en el cual nos recuerda lo que siempre ha debido ser:

“Imagina que no hay posesiones

(me pregunto si puedes)

No hay necesidad de codicia o hambre,

una hermandad del hombre.

Imagina a todas las personas

compartiendo todo el mundo”.

Referencias

