- La fortuna que costó el inodoro de la NASA en Artemis II y que no ha logrado funcionar bien en la expedición

El inodoro de 23 millones de dólares, diseñado para revolucionar los viajes espaciales, falló desde el inicio y obligó a la tripulación a usar otras soluciones

Tras más de medio siglo sin misiones tripuladas alrededor de la Luna, la expectativa por el regreso de la humanidad al satélite natural se disparó con el despegue de Artemis II, el pasado 1 de abril desde Cabo Cañaveral, Florida. La misión, que busca marcar un nuevo capítulo en la exploración espacial, fue equipada con tecnología de última generación pensada para garantizar la seguridad y el bienestar de la tripulación durante el viaje.

Entre los elementos más llamativos está la cápsula Orion, una pieza clave del programa, equipada con 32 cámaras para capturar cada detalle de la travesía. Sin embargo, más allá de la sofisticación visual, hubo un componente que terminó robándose la atención por razones inesperadas: su inodoro de alta tecnología, diseñado como una solución innovadora para las necesidades básicas en el espacio.

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Este sistema, que a simple vista podría parecer un detalle menor, representa una de las apuestas más ambiciosas de la NASA en términos de habitabilidad. Se trata de un espacio privado, compacto y funcional, muy similar a los baños de algunos entornos comerciales, pero con adaptaciones clave para operar en gravedad cero. El dispositivo incluye soportes para los pies, un sistema de vacío para residuos sólidos, un embudo personal para la orina y una puerta sólida que garantiza privacidad. Todo esto, por un costo cercano a los 23 millones de dólares.

Pero lo que debía ser una innovación terminó convirtiéndose en un dolor de cabeza.

Quiénes están detrás del inodoro de la NASA que costó una millonada y tiene varios problemas

Desde el primer día de la misión, el sistema comenzó a presentar fallas. Según se ha conocido, el principal problema radica en el mecanismo de recolección de orina, que sufrió una avería que obligó a restringir el uso del inodoro dentro de la cápsula Orion. La situación escaló al punto de que la tripulación recibió instrucciones de no utilizarlo, recurriendo en su lugar a soluciones de contingencia.

Entre estas alternativas se encuentran urinarios plegables y dispositivos similares a pañales para adultos, una medida que contrasta con la sofisticación del sistema original. Un escenario que ha generado sorpresa, especialmente considerando el nivel tecnológico y la inversión detrás del proyecto.

Aunque desde la NASA han intentado bajar el tono de la polémica asegurando que el sistema “funciona”, lo cierto es que persisten problemas relacionados con el drenaje y la ventilación. Detalles que, en un entorno tan exigente como el espacio, pueden marcar la diferencia entre la comodidad y la incomodidad extrema para los astronautas.

El desarrollo de este inodoro hace parte del Sistema Universal de Gestión de Residuos (UWMS), un proyecto liderado por la NASA en conjunto con Lockheed Martin, uno de los mayores contratistas de defensa del mundo, con sede en Bethesda, Maryland. Detrás de esta iniciativa está Melissa McKinley, gerente de proyectos de la agencia, quien ya había participado en el envío de un sistema similar a la Estación Espacial Internacional en 2020.

El diseño del UWMS no partió de cero. Sus bases se encuentran en tecnologías utilizadas en el programa Apolo, el transbordador espacial y la propia Estación Espacial Internacional. La idea era consolidar décadas de experiencia en un sistema más compacto, eficiente y adaptable a distintas misiones.

A este esfuerzo también se sumó Collins Aerospace, compañía que firmó un contrato con la NASA en 2015 y que hace parte de RTX Corporation —antes conocida como Raytheon Technologies—, uno de los gigantes del sector aeroespacial y de defensa a nivel global.

El inodoro fue fabricado en titanio mediante impresión 3D, con una estructura ligera y modular que permite su instalación tanto en la Estación Espacial Internacional como en la cápsula Orion de Artemis II. Una pieza de ingeniería pensada para el futuro de los viajes espaciales, pero que, al menos por ahora, enfrenta desafíos propios de cualquier tecnología en fase de evolución.

Lo cierto es que, en medio de una misión histórica, este pequeño pero esencial componente terminó recordando que, incluso en los proyectos más avanzados del mundo, los detalles más cotidianos pueden convertirse en los más complejos.

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