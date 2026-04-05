- Cuatro colombianos hacen historia en la misión Artemis II

En el marco de la misión Artemis II, cuyo objetivo es realizar un sobrevuelo lunar tripulado —una proeza que no se lograba desde hace más de 50 años—, la prioridad no es llevar humanos a la Luna, sino probar los sistemas de la nave Orion antes de Artemis III, programada para 2027.

Dentro de esta iniciativa, que combina esfuerzos públicos y privados, participan cuatro colombianos: Diana Trujillo, Liliana Villarreal, Iván Ramírez y Juan Felipe García. Trujillo es de Cali; Villarreal nació en Cartagena; Ramírez se crio en Bogotá; y García es oriundo de Bucaramanga.

Diana Trujillo se desempeña como directora de vuelo. Es la primera latina en supervisar un equipo de operaciones en el Centro de Control de Misiones en Houston. No es la primera vez que asume un rol destacado: lideró equipos en el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL), diseñó componentes para los rovers Curiosity y Perseverance, y supervisó misiones de la Estación Espacial Internacional.

La trayectoria de la caleña contrasta con sus inicios en Estados Unidos. En 2006, con apenas 17 años y cerca de 300 dólares, emigró al país. Para sostenerse, trabajó limpiando casas. En su decisión de viajar influyó su familia y, especialmente, su profesor de química del Colegio Cañaverales, quien identificó su habilidad para resolver problemas complejos. También fue clave la influencia de su padre, contador, que la acercó al mundo de los números.

Por su parte, la cartagenera Liliana Villarreal forma parte de la NASA desde 2007. Su rol en Artemis será clave para garantizar el regreso seguro de los astronautas y de la nave Orion tras su amerizaje en el océano. Llegó a Miami, Florida, a los 10 años, motivada por su fascinación por la exploración espacial desde la infancia.

Iván Ramírez, ingeniero mecánico, se desempeña como analista de propulsión. Su labor consiste en asegurar un lanzamiento seguro, evaluando el comportamiento de los combustibles y los sistemas de propulsión del cohete. Desde su trabajo en Boeing, empresa clave en el programa lunar, ha aplicado conocimientos adquiridos en la Universidad Nacional. Aunque de joven soñaba con ser astronauta, hoy diseña componentes para misiones espaciales.

Finalmente, Juan Felipe García, ingeniero mecánico de 21 años y egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana, participó en propuestas para optimizar piezas del cohete, enfocadas en el ahorro de combustible sin comprometer los estándares de seguridad. Un detalle sobre su rol con la Nasa.

El ingeniero García no está vinculado directamente a la Nasa, el equipo en el que trabaja desarrolla proyectos para la industria aeroespacial, incluida la agencia. Participar en esta iniciativa representó para él la realización de un sueño de infancia.

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