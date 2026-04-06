- Cuál es el pueblo más antiguo de Antioquia, un hermoso lugar a las orillas del mar con playas doradas

Más allá del turismo, este municipio de Urabá tiene una historia que pocos conocen y que lo hace único en el departamento

Antioquia es un departamento que se cuenta a sí mismo a través de sus pueblos. Entre montañas que parecen no tener fin, construcciones coloniales que resisten el paso del tiempo y una cocina que seduce desde el primer bocado, se esconden historias que pocos conocen. Una de ellas tiene como protagonista a un lugar que hoy mira al mar Caribe y que, sin hacer demasiado ruido, guarda un dato que sorprende: sería el pueblo más antiguo del departamento.

Se trata de Necoclí, un destino que muchos asocian con descanso, playas y calor, pero cuyo pasado se remonta a los primeros intentos de presencia española en el territorio. Aunque su apariencia actual es la de un municipio joven, su historia es mucho más profunda de lo que parece a simple vista.

Ubicado en la subregión de Urabá, Necoclí se ha convertido en un punto clave del turismo en Antioquia. Sin embargo, más allá de sus paisajes, hay una narrativa que lo conecta con los inicios mismos de la colonización en esta parte del país.

La gran historia que envuelve Necoclí, el pueblo más antiguo de Antioquia

Se dice que el origen de este territorio precede incluso a la fundación de Santa Fe de Antioquia, uno de los hitos históricos del departamento. Según registros destacados por la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Necoclí, en 1509 se estableció allí el asentamiento de San Sebastián de Urabá, considerado uno de los primeros intentos de ocupación española en lo que hoy es Colombia.

Ese dato, que a simple vista podría parecer anecdótico, es en realidad una pieza clave para entender la importancia histórica de Necoclí. En una época en la que la conquista apenas comenzaba a tomar forma, este territorio ya figuraba en los mapas de los colonizadores, convirtiéndose en un punto estratégico, aunque no definitivo.

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Como ocurrió con muchos de los primeros asentamientos, la historia no fue lineal. San Sebastián de Urabá no logró perdurar, y años más tarde, en mayo de 1535, los españoles volvieron a intentarlo. Esta vez lo hicieron muy cerca del actual casco urbano, donde fundaron San Sebastián de Buenavista, un poblado que existió hasta 1550, dejando nuevas huellas en la memoria del territorio.

Tras estos intentos fallidos de consolidación, la zona quedó bajo la influencia de otros centros poblados de mayor estabilidad, como Turbo. Durante siglos, Necoclí fue un territorio que existía más en la historia que en la institucionalidad, hasta que finalmente, en 1978, fue reconocido oficialmente como municipio.

Aunque no existe una continuidad institucional directa desde aquellos primeros asentamientos hasta la actualidad, el peso histórico de estos hechos ha llevado a que Necoclí sea considerado el pueblo más antiguo de Antioquia. Una etiqueta que no se mide solo en fechas oficiales, sino en la profundidad de su pasado.

Necoclí, Foto: Antioquia es Mágica.

Hoy, ese mismo territorio que alguna vez fue escenario de intentos de colonización se ha transformado en uno de los destinos más atractivos del Caribe antioqueño. Sus playas, de arenas doradas y aguas tranquilas, ofrecen un contraste perfecto entre historia y descanso.

Lugares como las playas La Miel y San Juan se han convertido en refugios para quienes buscan tranquilidad, lejos del ruido de los destinos más concurridos. Allí, el tiempo parece moverse a otro ritmo, acompañando el sonido del mar y la brisa cálida que caracteriza a la región.

A esto se suma una gastronomía que refleja la esencia del Caribe colombiano. Platos como el ceviche, el sancocho de pescado o los tradicionales patacones hacen parte de una experiencia que va más allá del paisaje y que conecta al visitante con la identidad del lugar.

Necoclí es, en esencia, un rincón donde el pasado y el presente conviven sin esfuerzo. Un lugar que no solo invita a descansar, sino también a mirar hacia atrás y entender cómo, en medio de intentos fallidos y reconstrucciones, se fue tejiendo una historia que hoy lo convierte en un destino único dentro de Antioquia.

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