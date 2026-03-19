El hospital público de Cartagena al que se le volvió constumbre estar en listados de los mejores del mundo

El Hospital Universitario del Caribe volvió a figurar en un ranking global, en medio de una transformación impulsada por la Gobernación de Bolívar

Durante un acto simbólico realizado el 10 de abril de 2025, el Hospital Universitario del Caribe (HUC), hospital público de Cartagena, presentó su nueva imagen institucional. En aquel evento estuvieron presentes Yamil Arana Padauí, gobernador de Bolívar, y Rodrigo Arzuza, gerente del hospital. Ese momento marcó el inicio de una transformación que hoy empieza a dar resultados visibles.

Un año después, en 2026, el HUC fue reconocido por segundo año consecutivo como el mejor hospital público de “La Amurallada”, es decir, de Cartagena, dentro de un importante ranking global elaborado por Newsweek y la firma de análisis de datos Statista.

Orgullosos de nuestro Hospital Universitario. Es nuestra prioridad seguir mejorándolo para que sea un referente nacional.



Lo que hemos logrado:



🔹Supersalud levantó medidas especiales de vigilancia.

🔹Entregamos el Área de Estomatología.

🔹Inauguramos el piso 8 completamente… pic.twitter.com/Bl4hWJYzTT — Yamilito Arana (@YamilHAranaP) March 2, 2026

Este reconocimiento no es menor. El HUC se posiciona como el único hospital público de la región Caribe que logra entrar en este listado internacional y el segundo de la ciudad. Además, a nivel nacional, la institución escaló cuatro posiciones, pasando del puesto 55 al 51, lo que evidencia el impacto de las decisiones tomadas desde 2025 con el respaldo de la Gobernación de Bolívar.

En ese momento, el hospital ya comenzaba a mostrar señales de recuperación. Registró un incremento del 18 % en recaudo, redujo en un 28 % sus cuentas por pagar y alcanzó un crecimiento del 34,62 % en facturación total. Estos resultados fueron posibles gracias a la modernización de procesos internos, la adquisición de equipos biomédicos de última tecnología y la mejora de la infraestructura hospitalaria, impulsadas por una inversión significativa del gobierno departamental.

HUC.

El trabajo articulado entre el hospital, la Gobernación y la administración local también permitió ampliar su portafolio de servicios. Entre los avances más destacados está la creación de la Unidad de Estomatología, un espacio dotado con tecnología de punta para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades orales complejas.

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A esto se suma la apertura del servicio de Ginecología y Oncología, clave para el diagnóstico oportuno de cáncer ginecológico, así como la puesta en marcha de un programa piloto de atención integral para pacientes con enfermedades huérfanas, una iniciativa pionera en la región Caribe.

Estos avances le valieron también el reconocimiento de la Superintendencia Nacional de Salud, que destacó al HUC como hospital padrino y referente en la transferencia de conocimiento, metodologías y buenas prácticas a nivel nacional.

El futuro del Hospital Universitario del Caribe de la mano de la Gobernación de Bolívar

Para 2026, se espera que el Hospital Universitario del Caribe continúe fortaleciendo su operación con mayor respaldo financiero por parte de la Gobernación de Bolívar. Dentro de los proyectos más relevantes está la apertura de nuevas unidades críticas que seguirán transformando la atención en salud en la región.

Entre ellas, se proyecta la creación de un servicio especializado en pediatría hospitalaria, que contará con camas adecuadas, áreas lúdicas y atención integral para los más pequeños.

Asimismo, el hospital trabaja en la consolidación de un centro oncológico integral, que incluirá servicios de oncología clínica, cirugía oncológica, quimioterapia ambulatoria, cuidados paliativos y psicooncología, con el objetivo de garantizar una atención continua, digna y especializada.

De esta manera, el HUC continúa escribiendo una historia de transformación y fortalecimiento institucional, consolidándose como un referente en salud pública no solo para Cartagena, sino para todo el departamento de Bolívar.

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