- La fórmula de Cesar Caicedo, presidente de Colombina que tiene la empresa vallecaucana volando en ingresos

Con sus 90 años produciendo dulces y golosinas, Colombina es una de las compañías más reconocidas por los colombianos y no para de crecer en ventas. Bajo el mando de Cesar Caicedo, hijo de Jaime Caicedo, uno de los fundadores, solo en 2025 su presentó un crecimiento del 7 % y unos ingresos netos cercanos a $3,5 billones de pesos. Su secreto tiene que ver con la diversificación en varias plantas, incluso fuera de Colombia con una producción eficiente y el uso de energía solar en varias de sus plantas.

Son siete las plantas en Colombia, Guatemala y España que han puesto a funcionar con paneles solares y otras formas de reducir el consumo de energía. El diseño bioclimático que implementaron en la fábrica de Tuluá, Valle del Cauca, donde se fabrican conservas y postres de leche, permite un ahorro de energía del 10 % frente a el consumo previo a su implementación.

En la fábrica de Galletas y Pasteles de Santander de Quilichao, Cauca, instalaron cerca de 4.890 paneles distribuidos en 22.000 metros cuadrados contiguos a la planta. La planta de Confitería, localizada en Parque Industrial El Paraíso, Kilómetro 2, una de las más grandes a nivel mundial, opera en parte con energía eléctrica renovable. Y la planta de Confitería, Galletas y Pasteles, localizada en Guatemala, opera con cerca de 20 % de energía renovable.

Sabores exóticos e innovadores

A la par de la especialización de las fábricas y de la eficiencia energética, la empresa ha innovado con iniciativas de grandes descuentos y con el lanzamiento de nuevos productos. Por ejemplo, a finales de 2025 lanzaron un Bon Bon Bum con sabor a pollo broaster y miel, un sabor exótico y novedoso para una golosina, pero el clásico Bon Bon Bum sigue siendo la estrella en ventas de Colombina, logrando su gran presencia en el mercado de Estados Unidos por su ventas en Walmart donde fue aceptado desde el 2020. Se vende en 90 países del mundo que van desde China, Nueva Zelanda, Islas Fiji, Madagascar, Sierra Leona, Costa de Marfil, Emiratos Árabes, Guatemala, Bolivia, Chile, Jamaica, República Democrática del Congo, Angola, Guinea, y Gabón, además de otras naciones de toda América y algunas de Europa y Asia y representa el 10% de los ingresos de la empresa vallecaucana.

Otras estrategias incluyen una alianza con Ramo para la producción del helado Chocoramo, y en relación a los nuevos gustos más saludables, donde los clientes no quieren consumir tanto azúcar o grasas saturadas existe la línea Colombina 100%, cuyos productos son bajos en colorantes, azúcares y saborizantes artificiales.

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