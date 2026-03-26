- Una movida de las exitosas tiendas asiaticas Miniso, Yoi y Yoyoso puede ponerlas crecer aun más

Miniso con el gerente a Juan Sebastian Avila ya está en varios aerepuertos y ahora otras dos marcas quieren estar en grandes superficies como El Exito y Falabella

Los famosos “remates”, esas tiendas de barrio que durante años conquistaron a los colombianos por su variedad y precios bajos, hoy parecen cosa del pasado. El cambio comenzó a sentirse con fuerza en 2018, cuando nuevas marcas aterrizaron en el país con una propuesta más moderna, organizada y con un fuerte componente de marca. Así fue como nombres como MINISO y Yoi empezaron a transformar el mercado, al que más adelante también se sumaría Yoyoso.



Hoy, estas marcas —especialmente las de origen chino— dominan un segmento que antes era informal y disperso. Con más de 300 tiendas en conjunto, presencia en centros comerciales y alianzas estratégicas, han logrado posicionarse como referentes en productos de bajo costo, pero con una estética cuidada y un portafolio en constante renovación.

En el caso de MINISO, la compañía fundada en 2013 ha tenido un crecimiento sostenido en Colombia. Bajo el liderazgo de Juan Sebastián Ávila Nieto, la marca ya suma cerca de 100 tiendas en más de 30 ciudades. Su presencia se concentra principalmente en centros comerciales y puntos estratégicos de alto tráfico, donde ha logrado captar a un público joven y familiar.

Juan Sebastián Ávila, gerente de operaciones de Miniso para Colombia



Parte de su éxito radica en las alianzas con grandes franquicias globales como Disney, Marvel o Pokémon, que le han permitido diferenciarse en un mercado cada vez más competido. De cara a 2026, la compañía planea abrir cinco nuevas tiendas, con una estrategia de crecimiento más selectiva y enfocada en cuidar su rentabilidad.

Pero si hay un jugador que pisa fuerte es Yoi. La marca, perteneciente al Grupo Pink Life —los mismos detrás de Lili Pink—, se ha convertido en la más grande del segmento. Fundada en 2018, hoy cuenta con 201 tiendas y presencia en 67 ciudades, además de operaciones en países como Panamá y Costa Rica.

Verónica Pachón.

Bajo la dirección de Verónica Pachón, Yoi ha apostado por una expansión agresiva. Para 2026, proyecta abrir 10 nuevas tiendas, tanto en ciudades principales como en mercados intermedios. Uno de sus mayores impulsos ha sido la alianza con el Grupo Éxito, que le ha permitido operar dentro de sus superficies y ganar visibilidad en ubicaciones estratégicas.

De los remates a las cadenas como Miniso, Yoi y Yoyoso: así cambió el negocio del bajo costo

El tercer jugador en esta competencia es Yoyoso, que llegó al país en 2019. Aunque es la más pequeña en número de tiendas —con cerca de 10 puntos—, su estrategia apunta a crecer a doble dígito mediante alianzas comerciales.

En Colombia, la marca es representada por David Ravachi, y su expansión se ha apalancado en acuerdos con grandes superficies. Actualmente tiene presencia en tiendas de Falabella y busca abrir nuevos espacios en Olímpica/Sao de los Char.

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El común denominador entre estas marcas es claro: dejaron atrás el modelo de los “remates” para ofrecer una experiencia más estructurada, con tiendas organizadas, productos temáticos y una rotación constante de inventario. A esto se suma una fuerte estrategia de ubicación en centros comerciales, donde captan un flujo constante de clientes.

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Así, con 311 tiendas entre las tres marcas, el negocio del bajo costo en Colombia ya no pasa por las vitrinas improvisadas de barrio, sino por cadenas que entienden el valor de la marca, la experiencia y las alianzas. Es un cambio que redefine el consumo cotidiano y que, por ahora, sigue dándoles ventaja frente a los modelos tradicionales.

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