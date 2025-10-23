- Las marcas de Halloween que dispararon las ventas de Colombina

La cabeza de la estrategia de mercadeo Mauricio Escobar desarrollo cuatro productos para los niños en el día de las brujas que resultaron un éxito

La forma de Colombina para hacer un agosto en septiembre son sus dulces de temporada. Con productos de línea especial como los Bon Bon Bum Haloween, los Grisly Haloween, los chocobreak Zombie y los masmelos Millows. Una de las mentes del éxito de la empresa es el vicepresidente de Mercadeo.

El vicepresidente de mercadeo de la conocida marca se llama Mauricio Escobar Vokinic. El empleado si bien llegó a la compañía en 2022, antes estaba trabajó en la multinacional Mondelz International, su trabajó en casi tres años ha sido todo un éxito, varios ejemplos, además de mejorar las ventas de octubre, ha buscado un enfoque más internacional con productos nuevos, empaques vistosos y en aprovechar las oportunidades. Uno de los mercados con mayor proyección son los Estados Unidos. En consecuencia, la caja no paró de crecer y Escobar logró aparecer en los mejores CMOS, los mejores directores de marketing, del año 2025.

Para llegar a Colombina le sirvió la experiencia de conocer primera mano el tema de manejo marcas, para ilustrar, trabajó en la multinacional británica Cadbury; no obstante, sus estudios de pregrado son de Ingeniería Química. El empleado de Colombina buscó enfocar el 60 % del portafolio del negocio para el mes de las brujas. Otro acierto es haber detectado el cambio de gustos hacía los dulces blandos; sin embargo, en el mercado, por ahora, son más populares los dulce duros.

Dentro de las golosinas blandas de la compañía Colombina se ofrece Fruticas, Snow Mint y Bon Bon Bum. Para el último caso se tiene unos sabores especiales como los Bon Bon Bum Hallowen, que es la causa del pico de ventas de Colombina.

