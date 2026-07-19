La fórmula de Biassini Segura para aprender a improvisar cuando la vida le cambia los libretos

El actor bogotano, que lleva más de 20 años vigente y que vuelve al teatro, habló del desafío diario de ser papá, y de cómo enfrentar triunfos y caídas en su oficio.

Con más de 15 años en televisión y 20 años de entrega a las tablas, Biassini Segura es de los actores más queridos de Colombia. Su carisma lo mantiene sumamente cotizado. Desde su debut en El último matrimonio feliz (2009), pasando por Rosario Tijeras y Tres milagros, hasta su rol en MasterChef Celebrity y director en El Principito, "Biasso" demuestra una inagotable capacidad de reinvención.

Hoy está en temporada teatral con una obra sobre improvisación y el valor del tiempo. Conversamos con él sobre cómo navega entre la adrenalina del escenario, los retos cotidianos y el desafío de habitar el presente.

Correr para improvisar con la vida: todo es a contratiempo

Para Biassini, la existencia es una montaña rusa donde el reloj corre sin tregua. Él define su cotidianidad como un constante ejercicio de velocidad: "Correr para improvisar con la vida, todo es a contratiempo", señala, dejando claro que la urgencia y la capacidad de adaptabilidad son sus compañeras.

Esta capacidad se manifiesta en la cocina. Cabe recordar que el actor cautivó al país en MasterChef Celebrity 2023, donde improvisar fue su clave: "Cuando tengo que cocinar, improviso mucho. Creo que a veces la cocina te puede dar las oportunidades de resolver, pero cuando algo falla hay que improvisar full", comparte.

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Tanto en la vida como en su carrera, entiende que las circunstancias externas no se controlan: "Uno está a merced de lo que pasa en la vida, la vida es una tómbola, es una montaña rusa que te sube, te baja, y hay decisiones que te toca tomar en ese momento para expandir tu cerebro para que te dé las mejores posibilidades. A veces se toman buenas decisiones, a veces no".

El manual interno de la paternidad: criar en el aquí y el ahora

Biassini está sentado en el suelo rodeado de sus dos hijas preadolescentes: una le muestra un dibujo entusiasmada y la otra ríe con una pantalla. El actor las mira con absoluta atención; ha guardado los libros de pedagogía para confiar en su intuición, entendiendo que cada una es única y que el gran reto es habitar ese instante irrepetible junto a ellas.

Uno de los roles más exigentes de su vida ha sido, precisamente, ese: ser papá. Para él, la paternidad representa un escenario de improvisación permanente: "El ser papá me pone a improvisar todo el tiempo. Más ahora que tengo unas preadolescentes y a veces no sé qué tengo qué hacer; entonces confío en el manual que tengo interno y en ellas también".

Frente a las infinitas teorías de crianza, descubrió que las fórmulas preestablecidas no aplican: "Teniendo dos hijas me doy cuenta de que cada una es única y tienen sus particularidades. Entonces no es que haya un manual; no se puede hablar de que 'esto lo leí en tal libro y así', no, eso no sirve para nada. Ser papá es vivir el aquí y el ahora con ellas".

Celebrar los "picos altos" y abrazar los bemoles

Con un ritmo de trabajo tan exigente, detenerse a contemplar lo logrado es difícil. Sin embargo, Biassini está transformando su mentalidad para valorar más sus éxitos: "Celebro la vida, los cumpleaños, casi que no pienso en lo que he hecho. Es como que estoy haciendo tantas cosas que a veces mirar hacia atrás es un tiempo que no me doy, pero se han hecho cositas y debería celebrarlo más".

El actor reflexiona sobre la tendencia humana a enfocarse más en las fallas que en las victorias, algo en lo que trabaja diariamente: "uno revisa más lo que pudo haber mejorado, pero no el éxito que tuvo. Esa es una condición muy humana que yo estoy transformando desde mi punto de vista, y es como que empiezo a revisar mejor los picos altos y no los bemoles, aunque abrazar la oscuridad también te hace llegar más rápido a la luz".

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El teatro: herramientas y redescubrimiento

Entre baúles abiertos de utilería, Biassini aguarda su turno de salir a escena. Este es el espacio sagrado donde la improvisación actúa como su llave maestra, permitiéndole a un actor con veinte años de carrera seguir sintiéndose un aprendiz apasionado ante el público.

Formado como maestro en artes escénicas por la Academia Superior de Artes, su foco inicial siempre estuvo en las tablas. Para él, el teatro es el gimnasio del actor: "Me da herramientas para que puedas usarlas en los diferentes lenguajes. Me da herramientas para hacer mi trabajo mejor, tener más opciones, más caminos, no irse siempre al mismo lugar", detalla.

En su madurez artística, la improvisación ha cobrado una fuerza renovada: "la improvisación es el camino que he descubierto los últimos años de mi carrera, se siente como volver a hacer algo por primera vez".

Biassini se encuentra en temporada en el Teatro Nacional de la 71, martes y miércoles

8:30p.m, con ‘Contratiempo’ el único ritual de comedia bajo presión. Un espacio donde el tiempo, es el principal enemigo, aliado y detonante creativo y en el que, además, cuatro directores competirán y colaborarán en vivo para construir historias contrarreloj.

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