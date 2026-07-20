- Tras la conquista del Mundial, así celebra la comunidad española en Bogotá

La Casa de España, impulsada por José Prat García, y el restaurante del chef Koldo Miranda son dos referentes para los españoles en la capital

El gol de Ferran Torres en la prórroga desató celebraciones entre aficionados españoles dentro y fuera de su país. En Bogotá, donde reside una importante comunidad ibérica, los festejos suelen concentrarse en establecimientos que, además de ofrecer gastronomía tradicional, se han convertido en puntos de encuentro para mantener vivas las costumbres españolas.

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Uno de los espacios más representativos es la Casa de España, ubicada en una casona del tradicional barrio Teusaquillo. Su historia comenzó en 1960, cuando un grupo de inmigrantes y exiliados españoles decidió crear un lugar dedicado al encuentro social, cultural y gastronómico. Entre sus fundadores estuvo el profesor José Prat García, académico y columnista de El Tiempo.

Desde entonces, la institución ha servido como escenario para actividades dirigidas a la comunidad española residente en Colombia, así como para la promoción de expresiones culturales y gastronómicas del país europeo.

Sus instalaciones cuentan con salones que llevan los nombres de figuras emblemáticas del arte y la literatura española. Entre ellos están Salvador Dalí, autor de La persistencia de la memoria; Francisco de Goya, reconocido por obras como Saturno devorando a su hijo y La maja desnuda; Miguel de Cervantes, autor de Don Quijote de la Mancha; y Joan Miró, creador de El carnaval del Arlequín.

Además de funcionar como restaurante, la Casa de España alberga matrimonios, reuniones sociales, festivales culturales, encuentros comunitarios y la transmisión de eventos deportivos. Sus espacios tienen capacidad para recibir hasta 650 personas y uno de los platos más representativos de su oferta gastronómica es la paella. Su representante legal de la casa España es José Luis Pla García.

Otro de los establecimientos frecuentados por la comunidad española es la Taberna de Castilla, conocida anteriormente como Barricas. El restaurante abrió sus puertas en Bogotá en octubre de 2018 con una propuesta enfocada en la cocina tradicional española. Con el paso de los años ganó reconocimiento entre los comensales, especialmente por preparaciones como el cochinillo segoviano, y posteriormente cambió su nombre por razones relacionadas con el registro de marca.

La lista la completa La Favorita de Koldo Miranda, un restaurante dirigido por el chef vasco Koldo Miranda. El establecimiento ofrece una propuesta inspirada principalmente en la gastronomía del norte de España, con platos como cochinillo, guisos tradicionales y arroz con leche. Aunque es el más reciente de los tres, se ha consolidado como otro de los lugares donde españoles y colombianos interesados en esa cocina se reúnen para compartir alrededor de la mesa y seguir acontecimientos deportivos de interés para la comunidad.

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