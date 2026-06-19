¿La FIFA sancionará a Shakibecca?

En la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Shakibecca encabezó una presentación de bienvenida para los aficionados que visitaban al país con motivo del mundial. Caracterizada como Shakira, la venezolana interpretó la canción emblema del torneo con una puesta en escena con logotipos, imágenes y otros elementos gráficos vinculados a la identidad visual de la FIFA.
Durante más de dos décadas, Rebeca Maiellano, conocida artísticamente como Shakibecca, ha construido una carrera basada en rendir homenaje a la barranquillera. La venezolana, comunicadora social, cantante y locutora de 40 años, nacida el 19 de abril de 1986, es considerada por muchos como la imitadora más reconocida de Shakira gracias a su notable parecido físico, su interpretación vocal y la recreación casi exacta de los movimientos y vestuarios que han convertido a la cantante en un ícono mundial.
| Lea también: Shakira, la reina que salvó la fiesta del apagado Mundial de 2026
Sin embargo, la popularidad de Shakibecca no ha estado exenta de controversias. La polémica más reciente gira en torno al Mundial de 2026. Shakibecca presentó un espectáculo en el que interpretó “Dai Dai”, la canción oficial del torneo, originalmente interpretada por Shakira junto al cantante Burna Boy. El espectáculo, que pretendía animar el ambiente mundialista, se viralizó en redes sociales y generó todo tipo de charlas debido al presunto uso no autorizado de marcas registradas del organismo, poniendo en el centro de la conversación sobre los límites del uso de la imagen personal y marcas registradas.
La FIFA mantiene una política estricta respecto al uso de sus activos comerciales. Los nombres oficiales de los torneos, los logotipos, las mascotas, la identidad gráfica y el material promocional forman parte de un sistema de protección de propiedad intelectual diseñado para resguardar los acuerdos comerciales con patrocinadores, licenciatarios y socios de transmisión. Hasta el momento, la entidad futbolera no ha presentado una demanda formal ni ha impuesto sanciones económicas contra la artista venezolana.
| Lea también: Las sorprendentes cifras detrás del concierto de Shakira en Bogotá; la ciudad recibirá miles de millones
Frente a la controversia, Maiellano se ha defendido públicamente. La imitadora sostiene que su objetivo siempre ha sido rendir un homenaje respetuoso al legado artístico de Shakira y asegura que nunca ha intentado hacerse pasar oficialmente por la cantante colombiana ni obtener beneficios indebidos utilizando su identidad. La imitadora tuvo que desmentir recientemente el rumor que circuló en redes sociales sobre un supuesto reemplazo de Shakira durante la ceremonia de inauguración del Mundial de 2026.
No es la primera vez que protagoniza un episodio viral. En marzo de 2026, durante el multitudinario concierto gratuito que Shakira ofreció en Ciudad de México, Shakibecca se hospedó en el mismo hotel donde se encontraba la colombiana. Desde uno de los balcones del edificio salió a saludar al público que esperaba la llegada de la cantante, provocando una confusión general que desencadenó una ola de comentarios en redes sociales. Mientras algunos usuarios tomaron el hecho con humor, otros criticaron duramente la decisión de la imitadora al considerar que pudo inducir al error entre los asistentes. Para algunos “Shakifans”, la imitación habría cruzado la línea del tributo a la obsesión.
Rebeca saltó a la fama en la televisión latinoamericana participando en programas de imitadores y en cadenas como Caracol Televisión, su popularidad explotó en 2017 cuando la barranquillera vio uno de sus videos, quedó tan sorprendida a tal punto que confesó haber dudado por un momento si era ella misma.
El debate, sin embargo, permanece abierto. Mientras sus seguidores consideran que su trabajo es una muestra de admiración artística, sus detractores sostienen que la línea entre la inspiración y el aprovechamiento de una marca personal cada vez resulta más delgada. Ahora, con el presunto seguimiento de la FIFA sobre el uso de elementos relacionados con el Mundial, la venezolana enfrenta una nueva polémica que podría convertirse en el episodio más delicado de su carrera pública.
Anuncios.