- Shakira, la reina que salvó la fiesta del apagado Mundial de 2026

A sus casi 50 años, la barranquillera Shakira regresó con 'Dai Dai' para el Mundial 2026, un éxito con Burna Boy que la consagra como la reina de los Mundiales

Texto escrito por: Fabio Clareth Olea Massa

Cuando faltaba poco para el Mundial de 2026 el ambiente futbolero parecía apagado. Ninguna canción conectaba con la gente, ningún himno lograba emocionar ni instalarse en las redes sociales. Hasta que apareció Shakira. Bastó su regreso para que el torneo recuperara el sabor de fiesta global.

Con “Dai Dai”, su nueva colaboración junto a Burna Boy, la barranquillera volvió a hacer lo que nadie más ha conseguido de manera tan constante: convertir la música de los mundiales en fenómenos culturales que sobreviven al propio torneo. El ritmo ya es tendencia en TikTok e Instagram, donde millones de personas replican el baile y usan la canción como banda sonora de videos y celebraciones.

A esta altura ya no parece casualidad. Desde “Waka Waka” en el Mundial de Sudáfrica 2010, quedó claro que los mundiales y Shakira tienen una conexión especial. De hecho, muchos recuerdan más sus canciones que los himnos oficiales de varias ediciones. Pasó en Alemania 2006 con “Hips Don’t Lie”, pasó en Brasil 2014 con “La La La” y vuelve a ocurrir ahora con “Dai Dai”.

Mientras otras canciones oficiales desaparecen apenas termina el campeonato, las de Shakira siguen sonando años después. El Mundial de Rusia 2018 pasó sin pena ni gloria en lo musical y en Catar 2022 la artista colombiana decidió no participar, marcando distancia por las polémicas relacionadas con los derechos de las mujeres en ese país. Su regreso en 2026 confirma algo que ya muchos consideran evidente: Shakira se convirtió en la verdadera reina de los mundiales.

Pero su vigencia va mucho más allá del fútbol. En los últimos años, la cantante ha demostrado un poder artístico y comercial impresionante. Su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” agotó estadios en América y batió récords, especialmente en México, donde logró cifras históricas de asistencia. Además, recientemente paralizó Río de Janeiro con un multitudinario concierto en la playa de Copacabana que reunió a millones de personas.

Lo más llamativo es que esta nueva etapa llegó después de uno de los momentos personales más difíciles de su vida. Lejos de desaparecer, Shakira convirtió la crisis en renacimiento artístico. Hoy compite en influencia global con figuras como Taylor Swift y Lady Gaga, consolidándose como la artista latina más importante del planeta.

Además del éxito musical mantiene una faceta solidaria poco mencionada. A través de Pies Descalzos ha impulsado proyectos educativos para miles de niños vulnerables. También anunció que parte de las ganancias de “Dai Dai” serán destinadas a programas sociales dirigidos a la infancia.

A sus casi 50 años, Shakira no solo sigue vigente: parece estar viviendo el mejor momento de su carrera. Y viendo lo ocurrido en 2026, muchos ya imaginan que también estará presente en el Mundial de 2030. Porque si algo quedó demostrado otra vez, es que cuando Shakira aparece, el Mundial se siente distinto.

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