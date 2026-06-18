- La fiebre por las motos en Colombia rompe récords y pone al país a competir con los grandes mercados del mundo

En 2025 se vendieron más de 1,1 millones de unidades, cifras que superaron ventas en México y Brasil. Bajaj, AKT y Yamaha encabezan la competencia

El negocio de las motocicletas en Colombia sigue acelerando sin mirar por el retrovisor. Las cifras lo respaldan como uno de los mercados con mayor crecimiento en el mundo. En 2025, el sector aceleró a fondo y alcanzó un hito histórico que puso al país en un selecto listado global, superando incluso a economías y mercados más grandes que el nacional.

El año pasado cerró con más de 1,1 millones de unidades vendidas. Ese resultado ubicó a Colombia en el décimo lugar entre los países con más motocicletas comercializadas en el mundo. De hecho, el país registra cerca de 21.165 motos vendidas por cada millón de habitantes, una cifra que supera a los mercados de Brasil, México e incluso Pakistán.

Con el motor a máxima revolución, el sector no se detiene. Las ventas de 2025 representaron un crecimiento del 35 % frente a 2024, un desempeño impulsado por marcas que hoy protagonizan una de las competencias más reñidas del mercado nacional.

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Al frente de la carrera comercial se ubicó Bajaj, con 185.722 unidades vendidas, seguida muy de cerca por AKT, que alcanzó las 177.769 motocicletas comercializadas. Detrás de ellas aparecieron Yamaha, con 167.405; Suzuki, con 167.356; y Honda, con 134.433 ventas. Un top cinco que refleja la fuerte competencia existente en el país y que durante 2026 continúa más viva que nunca.

Las proyecciones indican que este año el mercado podría superar las 1,36 millones de unidades vendidas, una cifra que consolidaría aún más a Colombia como una potencia regional en este segmento. Por ahora, Bajaj mantiene el liderazgo gracias a la buena aceptación de sus modelos urbanos y de trabajo, categorías que siguen dominando la demanda nacional.

Aunque todavía existe una diferencia importante frente a Tailandia, que ocupa la novena posición mundial con cerca de 1,7 millones de motocicletas vendidas al año, Colombia continúa recortando distancia y fortaleciendo su papel como uno de los mercados más atractivos para la industria.

La prueba está en la llegada constante de nuevos competidores. Recientemente, la marca asiática QJ Motor aterrizó en el país con la intención de abrirse espacio en un mercado cada vez más disputado. Mientras las marcas tradicionales continúan innovando y renovando sus portafolios, los nuevos corredores del mercado motociclístico llegan con precios competitivos y propuestas que buscan conquistar a los consumidores colombianos.

El resultado es un mercado dinámico, en constante movimiento y con una competencia cada vez más fuerte. Una carrera que, por ahora, sigue acelerando y que parece lejos de llegar a la meta.

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