La ficha de Alexander Vega para sucederlo en la Registraduría no está entre los 10 mejor calificados

Tal como lo establece el concurso de méritos, Diana Fajardo Rivera, presidente de la Corte Constitucional; Fernando Castillo Cadena, presidente de la Corte Suprema de Justicia y Jaime Enrique Rodríguez Navas, presidente del Consejo de Estado acaban de publicar la lista de los candidatos que continúan en competencia para el cargo de Registrador Nacional del Estado Civil que ocupa actualmente Alexander Vega, quien cumplirá su periodo de cuatro años este próximo 5 de diciembre.

Los diez primeros clasificados serán llamados a entrevista que es la segunda parte del proceso en el que, hasta el momento, ocupa el primer lugar el actual magistrado del Consejo Nacional Electoral conservador que reemplazó al fallecido Heriberto Sanabria, Virgilio Ocampo Almanza con 511,5 puntos, seguido del exmagistrado de ese mismo organismo, José Joaquín Vives Pérez con 500,6 puntos y en tercer lugar aparece el exmagistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Leonardo Augusto Calderón Torres con 490,8 puntos.

Otros de los candidatos que también pasarán a la entrevista y aparecen en listado publicado por las altas Cortes son estos en orden de puntaje descendiente:

El abogado Orlando Muñoz Neira (488,5); el exregistrador nacional para la Identificación, Jaime Hernando Bayona Suárez (484,5); el exmagistrado del CNE, Armando Novoa García (448,9); el expresidente de la Cámara de Representantes, Hernán Giraldo Penagos (445,5); el director del Departamento Administrativo de la Función Pública, Nerio José Alvis Barranco (442,7); William Mauricio Ochoa Carreño (432,7) y Orlando Camacho Beltrán (432,7).

Estos candidatos quedan en firme para ser llamados a las entrevistas que harán los Presidentes de las Cortes después de que resolvieron los recursos de reposición presentados por algunos de los aspirantes a Registrador y representantes de Veedurías ciudadanas que hicieron observaciones sobre algunas hojas de vida, en algunos casos por falta de experiencia debidamente sustentada.

Quienes presentaron recursos fueron: Leonardo Augusto Torres Calderón; Neiro José Alvis Barranco; William Mauricio Ochoa Carreño; Carlos Mario Isaza Serrano, Joaquín José Vives Pérez José Nelson Polanía Tamayo, Orlando Muñoz Neira y José Darío Castro Uribe.

Consulte el Acuerdo 011 del 14 de noviembre de 2023, por medio del cual se deciden los recursos de reposición interpuestos y se fija la lista clasificatoria de los concursantes que serán convocados a entrevista.

Llama la atención el hecho de que el actual secretario general de la Registraduría, José Darío Castro Uribe, desde 2022, una de las personas de confianza del actual registrador Nacional, Alexander Vega, aparezca en la lista de los que serán llamados a entrevista en el puesto 13 con 400,5 puntos.

Este proceso no ha estado exento de críticas. Al respecto, la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, considera que la entrevista debe ser pública, no privada para darle transparencia, legitimidad al proceso y permitir que los ciudadanos pueden seguirlas virtualmente porque el “Registrador Nacional en este país tiene un poder impresionante. No solamente organiza las elecciones sobre las que reposa la legitimidad de la democracia colombiana” sino que tiene gran poder de contratación.

