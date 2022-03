La familia que se dedicó a tapar cráteres en las calles de Cali

.Publicidad.

Con materiales que se rebuscan, compran y herramientas un poco rudimentarias, bajo el fuerte sol y hasta la lluvia que cae con inclemencia en Cali; así trabaja diariamente la familia que se ha dedicado a buscar y tapar cada hueco que ven en las calles de la ciudad.

Hoy, el equipo de TuBarco los encontró sobre la carrera 15 calle 25, un sector que con anterioridad ha sido reportado como una de las zonas en donde más grietas y hasta cráteres hay en medio de la vía.

-Publicidad.-

Padres e hijos, todos juntos con conos, hormigón, brea y hasta asfalto.

Se unen y empiezan a llevar a cabo una tarea que aunque no les corresponde, no es realizada bajo medidas, elementos y prácticas establecidas o reglamentas por ley, «lo hago porque económicamente no tengo un empleo».

Publicidad.

Don Fabio es claro en lo que dice, en medio de sus problemas de salud no le gusta quedarse quieto, » así me favorezco como persona y buscando un sustento para mi familia».

Cuenta que suelen movilizarse por la ciudad buscando cada hueco que necesite ser tapados, sobre todo, en las zonas más transitadas y vías de mayor importancia.

Los huecos de la carrera 15 calle 25

Durante los últimos días Fabio y su familia se han centrado en realizar trabajos en un sector que ya ha generado varias críticas en Cali por las condiciones en las que se encuentra.

Los huecos, grietas en las vías y desniveles son el pan de día en la carrera 15 calle 25.

Desde ese sector hace unas semanas se hizo viral una imagen en donde se veía varios ‘cráteres’ pintados de amarillo.

Fabio y su familia llegaron hasta la zona y a su manera ya han rellenado varios de las averías que hay en la vía.

Dijo que han estado trabajando allí desde la noche anterior (domingo 27 de marzo) y toda la madrugada y «hoy desde las cinco de la mañana hasta las 9 hemos tapada ocho huecos que estaban bastante grandes».

Aseguran que en la zona, hasta en la parte baja del punte hay alrededor de 30 cráteres, los cuales espera tapar junto con su familia y obtener la remuneración que varios conductores dan como agradecimiento.

Dice que se demoran entre quince y veinte minutos para tapar un hueco, dependiendo «si no le han echado escombro».

https://www.instagram.com/tv/CbqIqAjDYxr/?utm_source=ig_web_button_share_sheet